Dolarda hareketli gün

Piyasalar yeni haftaya son ayların en hareketli günlerinden biriyle başladı. Merkez Bankası başkanın değişmesi ve ABD’deki seçim belirsizliğinin büyük ölçüde ortadan kalkmasının yanı sıra aşı haberlerinin ardından dolar, avro ve altın yeni haftaya sert düşüşle başladı. Dolar/TL seviyesi 8,55’ten 8’e, Avro/TL ise 10,2’den 9,5’ye kadar geriledi. Yüzde 5’i aşan değer kazancı Türk Lirası’nda 2 yılın en hızlı yükselişi oldu. Bu gelişme; altın fiyatlarının geri çekilmesinde de etkili oldu. Borsa İstanbul’daki yükseliş yüzde 3’ü aştı.

NACİ AĞBAL MORAL OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, gelir gelmez haftasonu banka yöneticileriyle bir toplantı yaparak geleceğe yönelik fikir alışverişinde bulundu. Döviz kuru konusunun da konuşulduğu toplantıda Ağbal’ın ayakları yere basan ve piyasayla örtüşen mesajları bankacılar tarafından olumlu algılandı. Ekonomide birliktelik görüntüsü verilen toplantının ardından Ağbal, dün sabah ilk açıklamasını yaptı.

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19 KASIM SİNYALİ

Ağbal, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını bildirdi. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişimin güçlendirileceğinin altını çizen Ağbal, “19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır” ifadelerini kullandı.

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BİDEN, ABD EKONOMİSİNİ TEKRAR DÜNYAYA AÇACAK

Donald Trump’la girdiği başkanlık seçim yarışını kazanan Joe Biden dünyada gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kazanmasına sebep oldu. Joe Biden’ın Çin’le olan ekonomik ilişkiyi yeniden tesis etmesi beklenirken, ABD ekonomisinin korumacı tavrını yumuşatacağının konuşulması dünya borsalarının ve ekonomi piyasalarının yerel para birimi cinsinden güçlenmesini de beraberinde getirdi. Tüm Ülkeler Dünya Endeksi gün içi işlemlerde rekor seviyeye tırmandı. S&P 500 Endeks vadelileri yüzde 1.5 civarında yükselirken, dayanak endeks geçen hafta Nisan’dan bu yana en güçlü haftasını kaydetti. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeks vadelileri yüzde 2 tırmandı. Asya Pasifik bölgesinde de geniş çaplı kazançlar kaydedildi. Yuan ve Avro, Avustralya ve Yeni Zelanda dolarıyla birlikte yükseldi. ABD Hazine tahvilleri düştü ve petrol Cuma günkü kaybının bir kısmını geri aldı.