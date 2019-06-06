Ekonomi Dolarda kesintisiz düşüş sürüyor
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda kesintisiz düşüş sürüyor

Dolar/TL dün de düşüşünü sürdürerek, kesintisiz düşüşünü 5'inci güne taşıdı. Dolar/TL, güne negatif seyirle başlamasının ardından 5,7273 ile 17 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Önceki gün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 5,7826'dan tamamladı. Dolar/TL, düne düşüşle başlamasının ardından 17 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 5,7273'e kadar geriledi. Dolar/TL saat 11.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,85 azalışla 5,7347'den alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 0,57 azalışla 6,4675'den, sterlin/TL de yüzde 0,68 azalışla 7,3100 seviyesinden işlem gördü. Avro/dolar paritesi yüzde 0,18 artışla 1,1274 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,11 azalışla 97,003 seviyesinde bulunuyor.

FAİZ İÇİN BEKLENTİ SABİT

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün, Fed'in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının uzun süre sabit kalmasını beklediklerini belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

  • AVRO BÖLGESİNE YAKIN TAKİP VAR
  • Analistler, Powell’in açıklamalarının yatırımcılar tarafından genişlemeyi destekleyici adımlar olarak değerlendirildiğini belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasına neden olduğunu söyledi. Uzmanlar, bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde perakende satışları ve ABD’de ham petrol stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

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