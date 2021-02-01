Ekonomi Dolarda büyük düşüş 7,20 liranın altına geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda sert düşüş: Dolar kuru kaç lira oldu?

Dolarda büyük düşüş: 7,20 liranın altına geriledi

Merkez Bankası'nın enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle düşeşe geçen dolar saat 14:25 itibariyle 7,20'nin altına gerileyerek

ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 7 lira 17 kuruşa kadar indi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle düşüşe geçen dolar 7,20 liranın altına geriledi.

İstanbul serbest piyasada haftaya 7,2780 liradan başlayan dolar hızlı düşüş sonrası saat:14:25 itibariyle 7 lira 17 kuruşa kadar geriledi.

Aynı dakikalarda haftaya 8,8370 liradan başlayan euro ise 8,6661 liradan işlem gördü.

TCMB Başkanı Ağbal enflasyon tahminini açıkladı
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TCMB Başkanı Ağbal enflasyon tahminini açıkladı

MERKEZ'DEN GELEN MESAJLAR İLE GERİLEMEYE BAŞLADI

Geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın yılın ilk enflasyon raporu sunumunda verdiği mesajlar ve "enflasyonla mücadele" vurgusuyla gerilemeye başlayan dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 değer kaybederek cuma gününü 7,3179'dan tamamladı.

SIKI DURUŞ SÜRECEK MESAJI DOLAR KURUNU BASKILIYOR

Ağbal'ın piyasalara verdiği net mesajlar, özellik yüzde 5 enflasyon hedefi yakalana kadar, faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bune ek olarak 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekiyor.

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