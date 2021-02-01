Dolarda büyük düşüş: 7,20 liranın altına geriledi

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle düşüşe geçen dolar 7,20 liranın altına geriledi.
İstanbul serbest piyasada haftaya 7,2780 liradan başlayan dolar hızlı düşüş sonrası saat:14:25 itibariyle 7 lira 17 kuruşa kadar geriledi.
Aynı dakikalarda haftaya 8,8370 liradan başlayan euro ise 8,6661 liradan işlem gördü.
MERKEZ'DEN GELEN MESAJLAR İLE GERİLEMEYE BAŞLADI
Geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın yılın ilk enflasyon raporu sunumunda verdiği mesajlar ve "enflasyonla mücadele" vurgusuyla gerilemeye başlayan dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 değer kaybederek cuma gününü 7,3179'dan tamamladı.
SIKI DURUŞ SÜRECEK MESAJI DOLAR KURUNU BASKILIYOR
Ağbal'ın piyasalara verdiği net mesajlar, özellik yüzde 5 enflasyon hedefi yakalana kadar, faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bune ek olarak 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekiyor.