Ekonomi Doların gözü FED tutanaklarında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yeni güne nasıl başladı? 20 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları

Doların gözü FED tutanaklarında

Dolarda gözler bugün açıklanacak Amerikan Merkez Bankası (FED) tutanaklarında. Açıklaman öncesi dolar/TL güne 5.29 seviyelerinden başladı. Euro ise 6,01 seviyesinde işlem görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
20 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları
20 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi dün keskin şekilde gerileyerek 11 günün en düşük seviyesine indi.

Yatırımcılar Fed'in bu akşam yayımlayacağı Ocak ayı para politikası toplantısı tutanaklarını bekliyorlar. Fed'in para politikasında gevşemeye işaret eden toplantının tutanakları bu yıl faiz artırımı yapılıp yapılmayacağı konusunda yatırımcılara fikir verecek.

Tutanakların Fed'in devasa bilançosunu ne kadar süre daha bu şekilde taşıyabileceği konusunda da ipuçları vermesi bekleniyor.

  • Açıklamalar öncesinde dolar yen karşısında yüzde 0.2 yükselişle 110.83 yene çıktı. Dün yüzde 0.4 gerileyen dolar endeksi ise bugün yatay seyrederek 96.451'de bulunuyor. Dolar güne 5,29, Euro 6,01 seviyesinde işlem görerek başladı.

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