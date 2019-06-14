Ekonomi Dolu vurdu 100 milyon liralık zarar var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eskişehir'de ekili arazileri sağanak ve dolu vurdu

Dolu vurdu: 100 milyon liralık zarar var

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Kalkanlı Mahallesi ve çevresindeki yerleşim birimlerinde bir haftadır etkili olan sağanak ve dolunun, 120 bin dönüm civarındaki ekili arazilerde yaklaşık 100 milyon liralık zarara yol açtığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Buğday, arpa, mısır gibi ürünlerin ekildiği arazilerde yüzde 100'e varan zararlar tespit edildi.
Buğday, arpa, mısır gibi ürünlerin ekildiği arazilerde yüzde 100'e varan zararlar tespit edildi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan Kalkanlı Mahallesinde binlerce dönüm ekili alan, dolu ve yağmur yağışından dolayı büyük zarar gördü. Afetler dolayısıyla üreticiler milyonlarca lira zarara uğradı.

Bölgede çoğunlukla buğday, arpa, mısır gibi ürünlerin ekildiği arazilerde yüzde 100'e varan zararlar tespit edildi. Damlama sulama için kullanılan boruların da kullanılamaz hale geldiği tarlalardaki hasar, drone ile görüntülendi.

  • Kalkanlı Mahallesi Muhtarı Tuncer Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağduriyet yaşayan çiftçilerin çoğunun kredi kullanarak tarlalarını ektiğini ve bu nedenle borçlu olduklarını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespitine başlandığı bilgisini veren Bozkurt, "Zarar gören arazilerden yıl içinde tekrar verim alınması mümkün değil. Yüzde 100'lük zararlar var. Sadece bizim 15 bin dönüm arazimiz zarar gördü. Çevre köylerimizdeki durum incelendiğinde 120 bin dönüm arazi şu an kullanılamaz durumda. Yaklaşık 100 milyon liralık zarar var. Büyüklerimizden destek bekliyoruz." dedi.

Doludan zarar gören tarım arazileri. (Foto: DHA)

Çiftçilere "tarım sigortası" uyarısı

Zarar gören arazilerde inceleme yapan Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan da tarım sigortası yaptırmanın önemine dikkati çekti.

Sigortanın bu tür durumlarda devreye girdiğini vurgulayan Zeydan, şöyle konuştu:

"Sigortalı olan yerlerin ödemelerinin hızlandırılması adına çalışacağız. Ayrıca bölgenin, afet bölgesi ilan edilmesi yerinde olur. Borçlanmış birçok çiftçi var ve tarlaları zarar görmüş. Bir kısmı hibe, bir kısmı borç alınmış paralar var. Hiç olmazsa bunun tamamı hibeye çevrilebilir ya da borçlar ötelenebilir. Bu konuda gerekli mercileri bilgilendireceğiz. Bölgemizin tamamı ele alındığında 120 bin dönümlük bir hasar ortaya çıkıyor. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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  • Bölgede incelemelerde bulunan Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise maddi zararın dışında çiftçilerin bir yıllık emeklerinin boşa gittiğini belirtti.

Türk Kızılay olarak ellerinden gelen ne varsa bunun planlamasını yapacaklarını dile getiren Temizsoy, "Gerçekten alanda mağduriyet var fakat devletimiz çok büyük, gerekeni yapacaktır. Zaten çiftçimize desteğini hiçbir zaman esirgememiştir." ifadelerini kullandı.

Doludan zarar gören tarım arazileri. (Foto: DHA)

Doludan zarar gören tarım arazileri. (Foto: DHA)
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