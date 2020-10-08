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Ekonomi Doludan hasar gören araçlar ne yapmalı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doludan hasar gören araçlar ne yapmalı?

İstanbul'da beklenen dolu yağışı öncesi araç sahipleri dikkat. Araçları korumak için battaniye, yorgan gibi önlemlerin işe yaramayacağını ifade eden Auto King Genel Müdürü Atakan, en güvenili ve kesin çözümün kapalı otoparklar olduğunu belirtti.

Haber Merkezi DHA
Aracınız doludan hasar görürse ne yapmalısınız?
Aracınız doludan hasar görürse ne yapmalısınız?

Auto King Genel Müdürü Engin Atakan dolu yağışına araçlarında yakalanan sürücülerin yola devam etmemesi gerektiğini vurgulayarak “Şiddetli dolu yağışlarında araca gelebilecek hasarlardan önce sürücüler kendi güvenliklerini düşünmeli. Aracı uygun bir yere park edip kendi can güvenliği önlemlerini öncelikle almaları gerekir. Dolu yağışında araçtan çıkmak tehlikelidir ancak camların da kırılma ve patlama olasılığına karşı yakın mesafede sığınılacak bir yer varsa oraya sığınılmalıdır. Dolu yağışı uyarısının yapıldığı günlerde aracı kapalı otoparkta bırakmak, mümkünse araçla trafiğe çıkmamak gerekir” uyarılarında bulundu.

ARAÇLARDA DOLU HASARI OLUŞURSA

Auto King Genel Müdürü Engin Atakan dolu hasarı oluşan araçların sahiplerine de uyarılarda bulundu.Atakan, “Dolu hasarları kasko teminatları içinde bulunmaktadır. Burada en önemli avantaj, dolu hasarları boyasız göçük düzeltme yöntemiyle giderildiği için aracın ikinci el satış değeri düşmemektedir. Dolu hasarı sebebiyle açılan dosyalar tramer kayıtlarında ‘kaza’ olarak değil ‘dolu hasarı’ olarak görülmektedir. Dolayısıyla araçlarında dolu hasarı oluşan sürücüler için en hızlı, ekonomik ve kolay çözüm boyasız göçük düzeltme yöntemidir” dedi.

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