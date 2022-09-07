Domates 'ihracı kayda bağlı mallar' listesinde

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CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi 6’lı masayı karıştırdı: Ortaklık gizli kavga açık

CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi, 6’lı masanın ikinci paydaşı İYİ Parti ile masanın gizli ortağı HDP arasındaki potansiyel gerginliği aktif hale getirdi, CHP kanadı ise çark etti. “HDP'ye bakanlık” söylemine, İYİ Parti’den gelen sert açıklamalar genel başkan düzeyinde devam etti. Akşener, "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz” dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti için, “Muhalif görünümlü sorumsuz milliyetçiler” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ise durumu kurtarmaya çalışarak, “HDP ayrı bir ittifak kurmak istiyor” dedi.