Ekonomi Domates ihracı kayda bağlı mallar listesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Domates 'ihracı kayda bağlı mallar' listesinde

Domatesin, ihracı kayda bağlı mallar listesine eklenmesine dair tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca, domates ihracatı için Ticaret Bakanlığından izin alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Domates ihracı kayda bağlı mallar listesinde
Arşiv.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla domates, 'İhracı Kayda Bağlı Mallar' listesine eklendi. Domates ihracı, Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinle yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından İhracı Kayda Bağlı Mallar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan değişiklikle domates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş), ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi. Böylelikle domates ihracı, Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne tabi tutuldu.

Soğanın faydalarını uzmanlar açıklaya açıklaya bitiremedi
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NTV'nin haberine göre; ABD’de yayımlanan yeni bir araştırmanın bulgularında soğanın kan şekerini yüzde 50 oranında azaltabildiği açıklandı.
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Endocrine Society'nin toplantısında sunulan bulgularda, soğanın antidiyabetik ilaç ile birlikte verildiğinde yüksek kan şekerini ve toplam kolesterol seviyelerini \"güçlü bir şekilde düşürebileceğini\" ortaya kondu.
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Tip 2 diyabetli kişilerde pankreaslarından kan şekerini düzenlemek için yeterli insülin üretemedikleri ve bunun sonucunda kan şekerlerinin tehlikeli derecede yüksek seviyelere ulaşabileceği anlamına geliyor.
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Araştırmanın başındaki bilim insanı Nijerya, Abraka'daki Delta Eyalet Üniversitesi'nden baş araştırma yazarı Anthony Ojieh, “Soğan ucuz ve kolay bulunabilir besin takviyesi olarak kullanılıyor.
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Diyabetli hastaların tedavisinde kullanım potansiyeline sahiptir” ifadelerini kullandı.
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Araştırmacılar teoriyi fareler üzerinde test ederken, toplamda, ilacın etkisini artırıp artırmayacağını görmek için tıbbi olarak tetiklenen diyabetli üç grup fareye çeşitli dozlarda soğan özü verildi.
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Araştırmacılar ayrıca ilacı ve soğanı, normal kan şekerine sahip diyabetik olmayan üç grup fare de verirken aradaki farkın sonunda, diyabetli grubun yüzde 35 ila 50 arasında kan şekerlerinin azaldığını tespit etti.
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Çalışma ayrıca, soğan özütünün diyabetik olmayan farelerde kilo alımına yol açtığını, diyabetik farelerde ise böyle bir etki görülmediği belirtildi.<br><br>Paylaş <br> <br> <br> <br>
Soğanın faydalarını uzmanlar açıklaya açıklaya bitiremedi
ABD'de yayımlanan yeni bir çalışmada, soğanın kan şekerini yüzde 50'ye kadar azaltabildiği açıklandı. Fareler üzerinde yapılan çalışma ile ilgili konuşan bilim insanları soğanın antidiyabetik ilaç ile birlikte verildiğinde yüksek kan şekerini ve toplam kolesterol seviyelerini "güçlü bir şekilde düşürebileceğini" vurguladı.
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