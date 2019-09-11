Ekonomi Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde üretilen domatesin tarlada kilosu 50 kuruşa düştü. Üreticiler ihracat ile birlikte ürün fiyatlarının artması için yetkililerden destek bekliyor.

Haber Merkezi DHA
Domates
Domates

Ziraat odası Başkanı Rasim Şahin, Genel Sekreter Aydın Çiftçi ile birlikte, Tapureli ve Hüsametli mahallelerinde domates üreticiliği yapan çiftçileri ziyaret ederek, sorunları dinledi. İlçenin yüksek kesimlerindeki 43 bin 500 dekar alanda yaş meyve- sebze üretimi yapıldığını dile getiren Şahin, üretimin yüzde 80'ini domatesin oluşturduğunu söyledi.

  • Yılda ortalama 250 bin ton domates üretimi gerçekleştirildiğini ancak içinde bulunulan dönemde ihracatın az olması sebebi ile çiftçilerin sorun yaşadığını belirten Şahin, "İç piyasaya gönderilen kırmızı domatesin kilosu 50 kuruşa kadar düştü. İhracatlık pembe domateslerin kilosu 1.20 liraya kadar geriledi. Çiftçilerimiz dünya standartlarında, ilaç ve gübre kalıntısı olmayan domates yetiştiriyor. Bu kaliteli domatesleri almaya bütün tüccarlarımızı bekliyoruz" dedi.
Domatesin mevcut fiyatlar üzerinden satılması halinde çiftçinin zarar edeceğini kaydeden Şahin, "Gübre, ilaç, işçilik gibi masrafları da eklersek, çiftçi bu fiyattan domateslerini sattığı takdirde masrafı bırakın büyük bir borç batağına girecektir. İnşallah yetkililer bu sesimizi duyar ve domates ihracatını artırılır" diye konuştu.
5 dönümlük arazisinde domates üretimi yapan Alim Yıldız ise "Borçlarımız giderek artmaya başladı. Çiftçi artık bir şey kazanmıyor. Ekmek kapımız olan üretim artık borç bırakıyor. Yetkililerimizden ihracat ve fiyat konusunda destek bekliyoruz" diye konuştu.
Okul müdürü ve memura bağış gözaltısı

Okul müdürü ve
memura 'bağış' gözaltısı

​Velilerden 'bağış' adı altında para isteyince ekipler harekete geçti.
Başkanların görevidevri sabık peşinde koşmak değil

Başkanların görevi
devri sabık peşinde koşmak değil

Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Fıskiyeler kazaya davetiye çıkarıyor

Fıskiyeler kazaya davetiye çıkarıyor

Ölümle sonuçlanan kazalar yaşandı ancak önlem alınmıyor.
80 bin kişilik veda

80 bin kişilik veda

Çin'in en zengini Ma, rock konseriyle emekli oldu.
Sembol isim <br>acı haber ile yıkıldı

Sembol isim
acı haber ile yıkıldı

​'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' sözü ile Diyarbakır'da HDP'lilere isyan etmişti.
RTÜK devreye girdi:<br>Haberlerde yeni uygulama

RTÜK devreye girdi:
Haberlerde yeni uygulama

​Yenisafak.com dünkü haberinde bu olaya dikkati çekmişti.

Hız limiti<br>140 olacak mı?

Hız limiti
140 olacak mı?

​İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması yapıldı.
İndirim bekleniyor

İndirim bekleniyor

​Yabancı ekonomistlerden faiz öngörüsü.
Türkiye'de ilk olacak

Türkiye'de ilk olacak

İranlı mühendis Van'a gelip 17 milyon lira harcadı.
FETÖ'nün planlı organizasyonu

FETÖ'nün planlı organizasyonu

​MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararı açıklandı.
İBB TV'nin yeni kaçak logosu

İBB TV'nin yeni kaçak logosu

​Meclis'e sorulmadan 'minare' gitti, 'renkli' duman geldi.
Kadro dışı kaldılar

Kadro dışı kaldılar

​İki futbolcunun ismi TFF'ye bildirilmedi.
Kırmızı kategoriye bir çizik daha

Kırmızı kategoriye bir çizik daha

​Kandil'e düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi.
Bitlis'te<br> katliam gibi kaza

Bitlis'te
katliam gibi kaza

Şarampole devrilen minibüste ​10 kişi hayatını kaybetti.
Evlat nöbetinde<br> sayı 24 oldu

Evlat nöbetinde
sayı 24 oldu

​Diyarbakır HDP il binası önünde ailelerin bekleyişi sürüyor.
Gri listeye<br> bir çizik daha

Gri listeye
bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranan terörist etkisizleştirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.