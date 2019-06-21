Ekonomi Dönümden 80 bin lira kazanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dönümden 80 bin lira kazanıyor

Bursa’da Güney Marmara’nın ilk yaban mersini bahçesini kuran üretici, hasadına başladığı meyvelerin 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor. 40 yıl ömrü olan yaban mersini meyvesinin şeker hastalarına da iyi geldiği belirtiliyor.

Haber Merkezi IHA
Yaban mersini
Yaban mersini

Bursa’nın dağ ilçelerinden Orhaneli’nin Göynükbelen köyünde çiftçilik yapan Salih Arsil, ilçedeki Tarım Müdürlüğünün tavsiyesi üzerine 2012 yılında bölgedeki ilk yaban mersini bahçesini kurdu.

Ülkemizde pek bulunmayan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olan meyveler ikinci yılında ürün verdi. Şu an 7 yıllık olan bahçenin bir dönümünden 80 bin lira kazanıyor.

İNSÜLÜN KULLANMAYI BIRAKTI

Hasadına başlandığı meyveleri kilosunu toptan 35 liradan satarken, paketlenmiş halini ise 40 liradan satıyor. İstanbul ve çevre illerden müşteriler yaban mersini almak için Salih Arsil’in bahçesine geliyor.

  • Arsil’in şeker hastası olan bir arkadaşı bu meyveyi yemeye başladıktan sonra insülün kullanmayı bıraktı. Bakımı oldukça basit olan meyveler yetiştireni kısa sürede zengin ediyor.

40 YIL ÖMRÜ VAR

Güney Marmara’nın ilk yaban mersini bahçesini kendisinin kurduğunu ifade eden Salih Arsil, "Benim yaban mersini bahçem 2012 yılında Güney Marmara bölgesinin ilk bahçesi olarak ekildi. Bu meyveyi ekmemi Orhaneli İlçe Tarım Müdürlüğündeki arkadaşlar tavsiye etti. Bu meyvenin 40 yıl ömrü var, ektiğiniz ikinci yılı meyve vermeye başlıyor. 5 yıldan sonra en fazla verime ulaşıyor. 5 yaşından sonra bir dönüm yaban mersini bahçesinden 2 ton mahsul alabiliyorsunuz. Topladığım meyveleri kendim pazarlıyorum.

  • Kilosunu toptan 35 liradan paketlersem 40 liradan satıyorum. Bir dönüm tarlaya 325 ile 500 fide dikilebiliyor. Bakımı çok kolay, zahmeti yok. Bu meyveyi genellikle şeker ve gözünde problem olanlar tercih ediyor. Benim bir arkadaşım vardı, insülün kullanıyordu. Ben ona sürekli bu meyveden yedirdim, şimdi insülün kullanmayı bıraktı. Bunu kanser hastaları da çok tercih ediyor" dedi.

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