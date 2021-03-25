Ekonomi Dönüşüm paketini devreye aldı 4 farklımodelgeliştirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dönüşüm paketini devreye aldı: 4 farklı model geliştirildi

Dönüşüm paketini devreye aldı: 4 farklı model geliştirildi

Emlak Katılım kentsel dönüşüme yönelik dört farklı finansman çözümünü kamuoyuna duyurdu. Bankanın yeni finansman modelleri, vatandaş ve müteahhit arasında yaşanacak muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçerek taraflara güven verecek çözümleri de içeriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dönüşüm paketini devreye aldı: 4 farklı model geliştirildi
Emlak Katılım geliştirdiği kentsel dönüşüm finansmanı çözümleriyle, kat maliklerinin Kentsel Dönüşüm Finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve tarafların hak ve menfaatlerinin korunması hedefleniyor.

Türkiye Emlak Katılım Bankası, kentsel dönüşüm ile riskli yapılarda veya riskli alanlarda ikamet eden kat maliklerinin daha sağlam ve modern binalarda oturmalarını sağlamak için yeni finansman çözümleri geliştirdi. Bankanın yeni finansman modelleri, vatandaş ve müteahhit arasında yaşanacak muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçerek taraflara güven verecek çözümleri de içeriyor.

Emlak Katılım geliştirdiği kentsel dönüşüm finansmanı çözümleriyle, kat maliklerinin Kentsel Dönüşüm Finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve tarafların hak ve menfaatlerinin korunması hedefleniyor.

DÖRT FARKLI İŞ MODELİ

  • Güçlendirme, Yerinde Birebir Dönüşüm (Emsal Artışı Olmayan), Yerinde Dönüşüm (Emsal Artışı Olan) ve Alansal Dönüşüm olmak üzere 4 adet iş modeli tasarlayan Emlak Katılım, her 4 modelde de kat maliklerine 120 aya kadar finansman kullandırılabiliyor. Açıklamada, söz konusu modellere ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Güçlendirme Modeli: Riskli yapılarda uygulanır, mevcut binanın yıkılmadan güçlendirme yöntemleriyle güçlendirilmesidir. Güçlendirme maliyeti kat maliklerince finanse edilir. Kat malikleri tarafından yapılan peşin ödemeler/peşinatlar ve Emlak Katılım tarafından kullandırılan finansmanlar müteahhidin Emlak Katılım’a rehinli bloke hesabında toplanır ve Emlak Katılım tarafından ilerlemeye bağlı hak ediş usulü serbest bırakılır.

FİNANSMAN YAPISI DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Yerinde Birebir Dönüşüm Modeli (Emsal Artışı Olmayan): Riskli yapılarda uygulanır, ilave emsal artışı olmadan mevcut binanın yıkılıp yeniden inşasıdır. Proje yapım maliyeti kat maliklerince finanse edilir. Kat malikleri tarafından yapılan peşin ödemeler/peşinatlar ve Emlak Katılım tarafından kullandırılan finansmanlar müteahhidin Emlak Katılım’a rehinli bloke hesabında toplanır ve Emlak Katılım tarafından ilerlemeye bağlı hak ediş usulü serbest bırakılır. Yerinde Dönüşüm (Emsal Artışı Olan): Riskli yapılarda uygulanır, ilave emsal artışı olan binalarda mevcut binanın yıkılıp alınan ilave emsal artışı ile yeniden inşasıdır. Proje yapım maliyetinin bir kısmını kat malikleri üstlenir, kalan maliyeti müteahhit finanse eder. Alansal Dönüşüm: Riskli alanlarda uygulanır. Kat malikleri ile müteahhidin anlaşma türüne göre finansman yapısı belirlenir.”

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