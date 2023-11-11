Dönüşümde 14 bin uzlaşma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’daki sağlıksız yapı stokunu dönüştürmek için başlatılan Yarısı Bizden’e 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için müracaat edildiğini söyledi. Özhaseki, yüzde yüz anlaşma sağlanan binalardan dönüşüme başlayacaklarına işaret ederek bunun da sayısının 14 bin olduğunu bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2024 bütçesini sunan Özhaseki, faaliyetleri hakkında özetle şu bilgileri verdi:

MALİYET 110 MİLYAR DOLAR

“Deprem bölgesinde 2 milyon 376 bin 167 yapının hasar tespiti yapıldı. 680 bin konut, 170 bin dükkân, depo, ahır gibi bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Ortaya çıkan maliyet 110 milyar dolar. 850 bin güvenli ve sağlam bağımsız bölümün yapımını tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Afetten zarar gören illerimizde 200 bin konutumuzun inşası hızla devam ediyor. Yıl sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yerinde Dönüşüm Projemiz’e başvuru sayısı 240 bine ulaştı.

REZERV ALANLARDA 350 BİN KONUT

Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. İstanbul’da ise 600 bin bağımsız bölümün acil dönüşmesi gerekiyor. Şu anda İstanbul’da 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. Yarısı Bizden’e bugüne kadar toplam 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için müracaat yapıldı. Yüzde yüz anlaşma sağlanan binalardan başlayacağız. Yüzde yüz uzlaşma sağlanan bina sayısı ise 14 bin. Bu da yaklaşık 72 bin bağımsız bölüme denk geliyor. Yarısı Bizden kampanyamızla en az 200 bin konutu dönüştüreceğiz. Rezerv alanlarda 350 bin güvenli ve sağlam konut inşa edeceğiz.

Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon bağımsız bölüm risk altında. 2 milyon bağımsız bölümün acil dönüşmesi gerekiyor. 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık.”

61 bin sosyal konuta ihale

“81 ilin tamamında 898 şantiyede hâlihazırda 240 bin 634 konut ve sosyal donatının inşasına devam ediyoruz” diyen Bakan Özhaseki, “250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılması planlanan konut sayısı 266 bin 973. Bugün itibarıyla 61 bin 210 konutun ihalesi yapılmıştır. İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 131 bin 988 müstakil parsel için planlama çalışmaları devam etmekte olup, hak sahipliliği kuraları çekilmiştir. 103 bin 451 adet müşterek arsa hissesi için planlama çalışmaları devam etmekte olup, hak sahipliği kuraları çekilmiştir. İlk İş yerim Projesi kapsamında, Türkiye genelinde farklı il ve ilçelerde 40 adet proje yürütüyoruz. Toplam 10 bin adet işyeri yapmayı hedefliyoruz. Konya ve Aksaray illerinde yer belirleme kurası çekilen 480 adet iş yerinin ihalesi yapılmış ve yapım süreci devam etmektedir” dedi.

80 bin çiftçiyle sözleşme

Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu çözmek amacıyla yürüttüğümüz 2B arazileri ile hazineye ait tarım arazilerinin satışından 2023 yılında 15 bin olmak üzere toplam 1 milyon 32 bin hak sahibine tapularını teslim ettik. Şimdiye kadar 80 bin çiftçimiz ile 1,3 milyar metrekare hazine taşınmazı için ecrimisil olarak ödedikleri bedelin yarısı üzerinden kira sözleşmesi imzaladık.”







