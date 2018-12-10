Ekonomi Dört ay ömrü kaldı Tedavülden kaldırılıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Dört ay ömrü kaldı: Tedavülden kaldırılıyor

Dünyanın önemli para birimlerden Euro'nun 500'lük banknotu Avrupa Merkez Bankası Konseyi (ECB) tarafından alınan kararla tedavülden kaldırılıyor.

IHA
500 Euro’nun dört ay ömrü kaldı.
500 Euro’nun dört ay ömrü kaldı.

Dünya piyasalarında 2002 yılında dolaşıma başlayan 500 euroluk banknot, 26 Ocak ayının 17 Avrupa ülkesi tarafından kaldırılırken, Almanya ile Avusturya ise 26 Nisan tarihine kadar 500 euroluk banknotlar kullanılacak.

Terör örgütleri ve kalpazanlar tarafından sıkça kullanılan ve halk tarafından tercih edilmeyen 500 euroluk banknotların piyasadan kaldırılması altındaki en önemli etkenin, teröre ve örgütlerle daha etkin mücadele etmek olarak gösterildi. Euro'nun 5, 10, 20, 50, 100 ve 200’lük banknotları yenilenerek daha güvenli hale getirilmişti.

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