Dört kredi paketi iş dünyasını heyecanlandırdı: Tarihi bir fırsat oluştu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerini gidermek amacıyla yeni “İstikrar Kalkanı Paketini” dün itibariyle devreye soktu.

Tarihin en büyük kredi paketi olarak hazırlanan ekonomi paketi; konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalarını kapsıyor.

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklama ile devreye alınan 'Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi' ile yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz sektörlerini desteklemek amacıyla 30 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile finansman imkanı, 'Tatil Destek Kredi Paketi' ile seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı, 'Konut Kredi Paketi' ile sıfır veya ikinci el konut alımlarında tarihi düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı, İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara ise yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

Peş peşe açıklanan dört kredi paketi ile sunulan düşük faiz ve uzun süreli taksit öteleme imkanları ilgili sektörlerde heyecana yol açtı.

EKONOMİ Beyaz eşya ve mobilya için 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli kredi

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı.

60 MİLYAR LİRALIK SATIŞ BEKLENTİSİ

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, tüketicilerin sosyal harcamaları noktasında ön plana çıkan mobilya alışverişlerinde kullanılabilecek kredi miktarının minimum 3 bin TL maksimum 30 bin TL olarak açıklanmasıyla birlikte hem vatandaşların hem de mobilyasının rahat bir nefes alacağını ifade etti.

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Balcı, “Temmuz ayında başlaması planlanan düğün sezonu için markalarımız da çeşitli kampanyalara imza atarak “İstikrar Kalkanı Paketine” destek verecek dedi. “Ülkemizde evliliklerde ortalama 15 – 20 Bin TL’den başlayan mobilya alışverişleri; ürünün malzemesine, kalitesine, modeline ve markasına göre 60 Bin TL’ye kadar ulaşabiliyor” diye belirten Balcı, “Haziran ayında yaşanmasını beklediğimiz satış hareketliliği ile birlikte iç pazarda yıl sonuna kadar 60 Milyar TL’lik bir satış hacmine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya.

''ÇOK SAYIDA TATİL PAKETİ SUNACAĞIZ''

Tatile Destek Kredi"sinin koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine ekonomik açıdan da ciddi katkı sağlayacağını vurgulayarak, turizmde 1 birim talep artışının ekonomiyi 2 birim canlandırdığını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ''Acentalarımız bu süreçte de vatandaşlarımıza çok sayıda tatil paketi sunacak ve güzel bir tatil geçirmelerini sağlayacaktır.Bir diğer önemli gelişme, kredi kartı ile seyahat acentaları üzerinden alınan tatil paketlerinin 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alınabilmesidir. Kredi kartına taksit sayısındaki artışın da olumlu etkileri olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

EKONOMİ 10 bin TL'lik tatil paketi: 6 ay ödemesiz verilecek

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu.

''TARİHİ BİR FIRSAT OLUŞTURDU''

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kamu bankalarının kredi paketinin sektöre canlılık katacağını bildirdi. Erkurtoğlu, "Özellikle üç büyük ilde sunulan 750 bin liraya kadarlık kredi satışları ivmelendirecektir. Özellikle herkesin ikinci el konuta yöneldiği bir dönemde birinci el konutta yapılan yüzde 0,64'lük faiz oranı ve azami 12 ay ödemesiz dönem, konut alımları için tarihi bir fırsat oluşturuyor. Bir daha bu kadar düşük faiz oranlarının sağlanacağını düşünmüyoruz." dedi.

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Ahmet Erkurtoğlu, birinci elde yüzde 0,64, ikinci elde yüzde 0,74 olarak sağlanan aylık faiz oranıyla konut edinmenin tam zamanı olduğunu sözlerine ekledi.

5 AYLIK KAYIP TELAFİ EDİLECEK

Devletin önderliğinde başlayan normalleşme sürecinde böyle bir can suyunun tüm sektörleri tetikleyeceğinin altını çizen İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, ''Söz konusu konut kredi faizi, taksitleri ve veda bugüne kadar sunulan en iyi avantajları bir arada barındırıyor. Özellikle inşaat maliyeti daha uygun olan projeler için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. İnşaat sektöründeki faaliyetlerin devamı için gerekli olan finansmanın doğru adrese yönlendirilmesini sağlayacak 1. El konutlarındaki ekstra faiz avantajının olması da artı bir değer olarak görüyoruz. İnşaatların yoğun olduğu şehirlere göre verilecek kredi miktarının ayarlanması, bankaların açıkladığı kredi paketi her yönüyle düşünüldüğünü gösteriyor. KDV ve harç gibi dolaylı teşvikler de bu tarihi fırsatı taçlandırabilir.'' diye konuştu.

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım.





Atılan bu adımla birlikte konut satışlarında kaybedilen ilk 5 aylık kaybın da telafi edileceğini öngördüklerini dile getiren Durbakayım, ''Yıl sonunu büyüyen bir Pazar olarak tamamlamayı umuyoruz. Diğer taraftan iç pazardaki hareketlenmenin yurt dışı satışlara da hareket getireceğini söyleyebiliriz.'' dedi.

'500 BİN ADETLİK PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ BEKLİYORUZ'

Otomotiv sektöründe yerli üretim yapan anlaşmalı firmalara aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile sunulan taşıt kredisi imkanını, ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katma değeri yaratan otomotiv sektörüne verilen önemli bir destek olarak gördüğünü dile getiren Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt, ''Devletimizin devreye aldığı bu destek otomotiv sektörünü hareketlendirecek ve satışlara olumlu yansıyacaktır. Pandemi sürecinde otomotiv pazarında da ciddi bir daralma yaşanmaktaydı. Kredi faizlerinin yerli üretim araçlar için belli bir oranda sabitlenmesi otomotiv pazarında bir hareketlilik sağlayacaktır. 2020 yılının başında Türkiye'de 600 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşeceği yönünde öngörümüz vardı. Fakat şu noktada pazarın büyüklüğünü salgının seyri ile sektöre verilen destekler belirleyecektir. Bu gelişmeler paralelinde toplam 450-500 bin adetler arasında bir pazar büyüklüğü bekliyoruz.'' dedi.

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Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt.

EKONOMİ İkinci el araç alımında aylık 0,82 faizle kredi imkanı

BAYİLERDE ARAÇ BULUNAMAYABİLİR!

Fabrikaların üretime sınırlı kapasite ile başlaması neticesinde önümüzdeki aylarda araç almak isteyenlerin bayilerde istedikleri araçları bulamayabileceğini de dile getiren Bozkurt sözlerini şöyle sürdürdü;

''Ülkemizde de son iki senelik ertelenen talep vardı. Verilen desteklerle birlikte pazarda talep artışı olacaktır. Bu durum sektörümüzün yararına olacak ve bu süreç içinde en azından geçen yılki satış adetlerine ulaşacak olmamızın önünü açacaktır. Ayrıca açıklanan destek paketi sıfır araçtaki araç bulunurluğuna bağlı olarak ikinci el pazarına da katkı sağlayacaktır. Yeni normal sebebiyle birçok insan toplu taşıma araçları kullanmak yerine kendi araçlarıyla seyahat etmeyi tercih edeceklerinden hem sıfır hem ikinci el pazarı hareketlenecektir.''