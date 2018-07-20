Ekonomi Döviz alamayınca İstanbula gidemediler
DÜNYA EKONOMİSİ

Tahran-İstanbul seferlerine döviz iptali

Döviz alamayınca İstanbul'a gidemediler

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a gerçekleştirilmesi planlanan ve yurt dışına gitmek isteyenlere yılda bir kereye mahsus verilen düşük kurdan dövizin yolculara tahsis edilmemesi nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi IHA
Tahran-İstanbul seferlerine döviz iptali
Tahran-İstanbul seferlerine döviz iptali

Devletin verdiği düşük kurun piyasa değerinin iki katına kadar yükselmesiyle birlikte İranlının en önemli yurt dışı seyahat motivasyonu iptal oldu. Saatler önceden uzun kuyruklar oluşturan halk döviz alamayınca havaalanında tansiyon yükseldi. Olaylara polis müdahale etti.

TURİZM VE UÇAK ŞİRKETLERİ MAĞDUR

Yolcular dışında turizm ve uçuk şirketleri de büyük mağduriyet yaşadı. Tahran-İstanbul seferini döviz alamayınca iptal eden şirket yetkilileri, çoğu seferin olumsuz etkilenebileceğini belirtti. Kish Airlines şirketinin halkla ilişkiler müdürü Leyla Asadi, “Merkez bankası düşük kurdan döviz vermediği sürece uçuşların iptal olunması kaçınılmazdı” ifadelerini kullandı.

8 BİN TÜMENE ÇIKINCA YASAKLANDI

İran’da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 8 bin tümene kadar yükselmesi üzerine, Ruhani hükümeti Nisan’da doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı.

Bununla birlikte yurt dışına gidenlere yılda bir kereye mahsus düşük kurdan döviz tahsis edilmişti. Fakat karaborsayı engellemek için bu döviz türü sadece uçak seferlerinde ve uçuştan birkaç saat önce havaalanlarında veriliyor.

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