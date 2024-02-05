Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Garanti BBVA'nın geçen yıl net kârı 86 milyar 907 milyon 216 bin TL oldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın aktif büyüklüğü 2 trilyon 201 milyar 713 milyon 95 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 1 trilyon 613 milyar 753 milyon 675 bin TL'ye ulaştı.