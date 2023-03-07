|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Döviz hesapları 49 milyar dolar eridi: Türk Lirası'na ilgi artıyor

Dolardan kaçış, döviz mevduatlarını eritti. Geçen yıl yüzde 65’e yaklaşan döviz hesaplarının toplam bankacılık mevduatı içerisindeki payı yüzde 40’a kadar geriledi. 24 Şubat itibarıyla bankalardaki döviz mevduatlarının toplamı 212 milyar 452 milyon dolara düştü. Döviz mevduatları 261,2 milyar dolarla zirve yaptığı seviyeden 48,8 milyar dolar eridi.

Ekonomi Servisi
Ekonomi Servisi
04:00 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Geçen yıl yüzde 65’e yaklaşan döviz hesaplarının toplam bankacılık mevduatı içerisindeki payı yüzde 40’a kadar geriledi.

Geçen yıl yüzde 65’e yaklaşan döviz hesaplarının toplam bankacılık mevduatı içerisindeki payı yüzde 40’a kadar geriledi.

Dolar ve avro gibi yabancı paraların son aylarda TL karşısında önemli bir yükseliş göstermemesi; hem bireylerin hem şirketlerin dövizden çıkışını hızlandırdı. Bu kaçış, döviz mevduatlarında büyük erimeye neden oldu. Geçen yıl yüzde 65’e kadar çıkan döviz hesaplarının toplam bankacılık mevduatı içerisindeki payı yüzde 40’a kadar geriledi.

TL’YE İLGİ ARTIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 24 Şubat ile biten haftada 55 milyar 633 milyon lira artarak 9 trilyon 693 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi

mevduat yüzde 2,7 artışla 5 trilyon 382 milyar lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,2 azalışla 3 trilyon 934 milyar lira oldu.

BİR HAFTADA 4,2 MİLYAR DOLAR BOZDURULDU

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 219 milyar 173 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 185,8 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 24 Şubat itibarıyla 4 milyar 157 milyon dolarlık azalış görüldü.

ZİRVEDEN 48,8 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

25 Şubat 2022’de 237 milyar 800 milyon dolar olan bankalardaki döviz mevduatı, Türkiye ekonomi Modeli çerçevesinde benimsenen liralaşma politikaları sayesinde 25 milyar dolar azaldı. 24 Şubat 2023 itibarıyla Türk bankacılık sektöründeki döviz mevduatlarının toplamı 212 milyar 452 milyon dolara geriledi. Bu rakam döviz mevduatlarının; 24 Aralık 2021 tarihinde 261 milyar 224 milyon dolarla zirve yaptığı seviyeden 48,8 milyar dolar eridiğini gösterdi. Şu an itibarıyla; 9 trilyon 693 milyar liralık (500 milyar 806 milyon dolar) kaynağın yüzde 59, 42’si TL cinsi mevduatlar, yüzde 40,58’i ise döviz cinsi mevduatlardan oluşuyor.

Hedefe 4 ay erken ulaşıldı

Buna göre; bankalar, Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedefe göre menkul kıymet (Hazine bonosu) tesis edecek. 30 Haziran 2023 tarihine kadar bu oranı tutturmayan bankalar için, toplam mevduatının yarısını aşan döviz miktarının yüzde 7’si kadar fazladan menkul kıymet tesis etmek zorunluluğu getirildi. Bankaların Türk Lirası mevduatı toplam mevduat içindeki payı; yüzde 50 ile 60 arasında olan bankalar ise aşan kısmın yüzde 2’si kadar ek maliyete katlanacak. Ancak bankacılık sektörünün bu tarihin bitimine 4 ay kala mevduatlarının yüzde 60’ını TL ve yüzde 40’ını ise döviz cinsinden hesap olarak tutma hedefini yakaladığı dikkat çekti.


#Döviz
#Ekonomi
#TL
#TCMB
1 saat önce
default-profile-img
Döviz hesapları 49 milyar dolar eridi: Türk Lirası'na ilgi artıyor
Beş milyar dolarlık imza: Ankara ile Riyad arasında anlaşma
Milyonlar depremzedeler için duaya durdu
Kadın yönetici sayısı artıyor: İş gücüne katılım oranı 32,8
İlk hedef güvenli yeni evlere kavuşturmak: 10 Mart’ta seçim kararı alınacak
ABD elçisine PKK uyarısı: Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.