Döviz riskine yeni model

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Overnight Index Swap (OIS) eğrisinde son aşamaya geldiklerini belirterek, 10 bankadan oluşan kurul yardımıyla bir haftadan 10 yıla kadar veri girilerek OIS eğrisi oluşturulduğunu söyledi. Arıcan, "Bu noktada son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Çok kısa sürede kamuoyuna bununla ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bu sayede bankalar faiz risklerini yönetmek için döviz bağımlılığından kurtularak, faiz takası işlemlerini, Takasbank'ın merkezi karşı taraf güvencesiyle yapmaya başlayabilecekler. Böylece uzun vadeli CCS ihtiyacı azalacak ve bunun doğal sonucu bankacılık sektörünün teminat olarak ihtiyaç duyduğu döviz likiditesinde azalma olacaktır" dedi.

KISA SÜREDE 12,6 MİLYARA ULAŞTI

4'üncü Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Arıcan , ülkenin önceliklerini de dikkate alarak ana tema olan dönüşümü öncelikle 2019-2021 dönemi içerisinde dikkate aldıklarını söyledi. Arıcan, dünyada swap işlemlerinin tezgahüstü piyasalarda gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti: "Geçen yıl açılan ve 2019'da da hızla derinlik kazanan Borsa İstanbul FX Swap Piyasası'nın yaklaşık hacmi 2 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bunun yanında Türk bankalarının faiz riskini daha verimli yönetme imkanına kavuşması amacıyla Borsa İstanbul tarafından Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) oluşturulmuş ve 17 Haziran'dan itibaren yayınlanmaya başlanmıştır. Bugün bu piyasamızda da repo pazarında 70 milyar liranın üzerinde bir işlem hacmi gerçekleşmekte. Yine TLREF'e dayalı tahvil ihraçlarımız da kısa sürede 12,6 milyar TL büyüklüğe ulaşmış bulunmaktadır."

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Arıcan, piyasalara yönelik attıkları adımlardan bahsederek, "Borsa İstanbul, 400'ün üstünde halka açık şirketi ve 1 trilyon lirayı aşan şirket değeri ve devir hızıyla bugün bölgenin en büyük borsası ve dünyanın en likit işlem platformlarından birisi olmaktadır" diye konuştu. Arıcan, ekim ayı itibarıyla pay piyasasında 280 milyar dolar, tahvil bono piyasasında ise yaklaşık 100 milyar dolar düzeyinde işlem hacmi gerçekleştiğini söyledi.

TEMEL SORUN TASARRUF EKSİKLİĞİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler de, TSPB’nin ev sahibi olduğu ve Türkiye’de sermaye piyasalarının tanıtımına yönelik düzenlenen kongrede, 2 gün boyunca dünyayı ve sektörü ilgilendiren konuların konuşulacağını kaydetti. Keler, "Ülkemizin temel sorunlarından birisi kronik tasarruf eksiğimiz. Sağlıklı bir şekilde kalkınabilmemiz için yurt içi tasarrufları mutlaka arttırmamız, yatırım vadelerini uzatmamız, ardından yatırıma ve özellikle uzun vadeli yatırıma yönlendirmemiz gerekiyor. Sermaye piyasamızın yarattığı değerden tüm toplumun yararlanabilmesi, bu değeri maksimize etmek üzere, piyasamızın hükümetimizce stratejik sektör olarak belirlenmesini ve devlet programı olarak takip edilmesini öneriyoruz” diye konuştu.

Gündem maddesi: Kitle fonlaması

Ali Fuat Taşkesenlioğlu

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sermaye piyasalarında pazar ve ürün çeşitliliğini artıracak, yerli ve yabancı tüm paydaşların sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştıracak çeşitli adımlar atıldığını aktardı. Taşkesenlioğlu, değişen sermaye piyasaları konusunda önemli konularından bir tanesinin ise kitle fonlaması olduğuna işaret ederek, “Kitle fonlaması yönteminin küresel ölçekteki yerini çarpıcı bir istatistik ile ortaya koymak isterim. 2017 yılında küresel ölçekte birincil halk arz yoluyla sağlanan fon tutarı 209 milyar dolar olurken, aynı dönemde kitle fonlaması yöntemi ile 110 milyar dolar fon sağlanmıştır. Birincil ve ikincil düzenlemelerini tamamladığımız paya dayalı kitle fonlaması yönteminin yakın zamanda sermaye piyasalarımızın önemli bir gündem maddesi olmasını beklemekteyiz” diye konuştu.

Alternatif finans kanallarını iyi kullanalım

Göksel Aşan

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, finans sektörünün insanla olan bağını tekrar kurması gerektiğine işaret ederek, "Alternatif finans çalışmaları buna yöneliktir. Bunu da göz ardı etmiyor olmamız lazım" dedi. Aşan, bu dönüşümün en derin finans sektörünü etkileyeceği öngörüsünde bulunarak şunları kaydetti: "Dönüşümün nasıl olacağını da finans kesimi belirliyor olacak. Geldiğimiz nokta dünyada var olan finansal yapının bu haliyle sürdürülemez olduğu bir nokta. Dünyadaki finansal yapının yeniden tarif edilmesi lazım. Alternatif finans kanallarını iyi kullanamazsak, burada da yarışta geri kalabiliriz. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bunları dikkate almadan finans bulabilmemiz mümkün olmayacak."