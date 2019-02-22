Ekonomi Döviz ve altında seçime kadar yükseliş beklenmiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Döviz ve altında seçime kadar yükseliş beklenmiyor

Seçime kadar döviz ve altında fazla bir yükseliş beklemediklerini belirten Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı, seçimden sonra döviz fiyatlarında düşüş, altının onsunda ise yükseliş beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi IHA
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Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı, döviz ve altın hakkında bilgi verdi. Piyasada ve vatandaşta para olduğunu aktaran Başkan Çakmakcı, paranın piyasaya çıkmasının seçim sonrası olabileceğini dile getirdi.

Geçen haftalardan itibaren altında bir yükselişin söz konusu olduğunu vurgulayan Çakmakcı, “Bunun da en büyük sebebi altının onsunun yükselmesi. Yoksa doların yükselmesiyle alakalı değil. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasıdır. Bir üründe arz, talep olunca o ürünün fiyatlarında yükseliş oluyor. Bunun yükselmesinin başlıca nedenleri Çin, Türkiye, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerin hazinelerindeki dövizleri boşaltıp, atına yönlenmesidir. Bu da altının onsunda bir yükselişe neden oldu” dedi.

''Seçime kadar da herhangi bir yükseliş ve düşüş beklenmiyor”

Dolarda da yükseliş olduğunu fakat bugün itibariyle eski seviyelerine yavaş yavaş döndüğünü aktaran Başkan Çakmakcı, “Piyasalar tamamen seçimi ön plana getirdi. Seçime kadar da herhangi bir yükseliş ve düşüş beklenmiyor. Bu Türkiye içi. Dünya piyasasında onsta bir yükseliş bekliyoruz. Bu da hemen olacak değil. Belli bir zaman aralığı var. Özellikle altın fiyatlarında Temmuz, Ağustos’ta bir kriz ortamı yaşadık. Dolarda 7,20, euroda 8 küsürleri ve altında 280’li rakamları gördük. Ev alacak, yatırım yapacak vatandaşımız tamamen şu an bu fiyatları bekliyor. Vatandaşta öyle bir algı oluştu ki, seçimde AK Parti’nin alacağı oylar, piyasaları tamamen belirleyecek. Normal bir seçim yaşıyoruz. Üstelik yerel bir seçim. Vatandaşlarımız özellikle şu karamsar ortamdan çıksınlar. Yatırım yapacaklarsa yapsınlar. Döviz fiyatlarında aşırı bir yükseliş zaten beklemiyoruz. Tam tersi döviz fiyatlarından biraz daha düşüş bekliyoruz. Ama bununla birlikte altının onsundan yükseliş bekliyoruz. Yatırımcılar altından kaçmasınlar. Gönül rahatlığı ile altına yatırım yapsınlar” diye konuştu.

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“Dolardaki 7 ve eurodaki 8’li rakamlar bekleniyor”

Vatandaşların altında günübirlik yatırım düşünmemesi gerektiğini ifade eden Çakmakcı, “Bugün alayım yarın para kazanayım düşüncesinde olmasınlar. Altın büyüklerimizin söylediği gibi yastık altı yatırım aracıdır. 6 aylık ve 1 yıllık süreçte yükselişin olacağını söylüyorum. Bunu geçmiş dönemlerde sık sık yaşadık. 2015, 2016 ve 2017’deki altın fiyatları ile kıyaslama yaptığımız zaman her yıl yüzde 30 ve 40 gibi artış olduğunu görüyoruz. Onun için de altından kesinlikle kaçma. Vatandaşımızda ve piyasada kesinlikle para var. Geçenlerde 500’lük euroların kalması söz konusuydu. Vatandaşlar bankalar ve döviz bürolarına akın etti. Paranın piyasaya çıkması seçim sonrası gibi görünüyor. Dolardaki 7 ve eurodaki 8’lik rakamlar bekleniyor. Bu rakamlar geldikten sonra dövizini veya altınını piyasaya çıkarsın diye beklemekteler” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanına ekonomik anlamda her zaman destek olduklarına değinen Cakmakcı, “Vatandaşa çağrımız, yastık altındaki döviz ve altınlarını artık bankalara atmasınlar. Piyasaya çıkarsınlar. Ekonomimize de bu anlamda katkı sağlar. Altını ve dövizi yastık altından çıkarsınlar. Hem ekonomiye hem de esnafa sahip çıksınlar” diye kaydetti.

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