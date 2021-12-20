Dövizde yaşanan düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yapılacak artış durduruldu

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam yapılacağını duyurmuş, zamla birlikte; benzinin litre fiyatında 62, motorinin litre fiyatında 55 ve LPG'nin litre fiyatında 57 kuruş fiyat artış yaşanacaktı.
DOLARDAKİ SERT DÜŞÜŞ, ZAMLARI İPTAL ETTİRDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar kurunda sert düşüş yaşandı.
Kurda yaşanan düşüş nedeniyle EPDK'dan akaryakıt zamlarıyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.
"YAŞANAN DÜŞÜŞ EN KISA SÜREDE POMPA FİYATLARINA DA YANSIYACAKTIR" EPDK'dan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durdurulmuştur. Dövizde yaşanan düşüş en kısa sürede pompa fiyatlarına da yansıyacaktır" denildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında yeni ekonomi tedbirlerini açıkladı.
Dolar, Erdoğan'ın açıklamasının ardından oldukça hızlı bir şekilde düşerken benzer bir düşüş de altında yaşandı.
Gün içerisinde 1060 lirayı gören gram altın, yaşanan düşüşle beraber 712 lirayı gördü.
Gram altın fiyatları hem ons altın hem de döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte güçlü seyretmeye devam ediyor.
Son olarak gram fiyatının 700 TL civarında seyretmesi piyasayı hareketlendirdi.
Peki altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Saat 23.24 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde seyrediyor: Gram altın 772 lira, Çeyrek altın 1235 lira, Yarım altın 2463 lira, Tam altın 6856 lira.
Altında çok sert düşüş: Açıklanan ekonomi tedbirleri sonrası rekor hareketlilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi tedbirleri, doları olduğu gibi altın fiyatlarını da etkiledi. Gün içerisinde 1060 lirayı gören gram altında sert düşüş yaşandı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık 2021 tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...
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DolarTL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından yaklaşık yüzde 32 civarında değer kaybederek 12,67'ye kadar geriledi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, \"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.\" dedi.
Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi.
Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.
Saatler 22.29'u gösterirken dolar 13.55 seviyesinde seyretti.
Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolarTL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 22,3 değer kaybederek 12,67'ye kadar geriledi.
DolarTL, saat 22.32 itibarıyla 13,27'den işlem görüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler sonrası dolar 13 seviyesinin altını gördü
Milyonlarca vatandaş dolar fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini merak ediyor. En son 17 liranın üzerinde işlem gören dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırayla açıkladığı ekonomi tedbirlerinin ardından 13 liranın altına kadar düştü. 22.32 itibarıyla dolar, 13.27 seviyesini gördü. Peki dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçların devreye alınacağını, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını kaydetti.<br><br>
Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın nasıl işleyeceğini, ihracatçılara yönelik yeni düzenlemeleri ve diğer ekonomik tedbirleri şöyle anlattı:<br><br>
\"İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.<br><br>
Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.<br><br>
Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.<br><br>
Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.<br><br>
Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz.<br><br>
Katma Değer Vergisi'ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz.<br><br>
Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.<br><br>
KİT'lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.<br><br>
Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.<br><br>
Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını şeffaf şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır.<br><br>
Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir.<br><br>
Proje bankacılığı konusunda atılacak adımlar hızlandırılacaktır.\"<br><br>
Hükümet ekonomik tedbirleri devreye alıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan madde madde açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı.
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Yeni eğitim ve öğretim döneminde üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için geçerli olacak KYK burs ve kredi miktarları belli oldu.
KYK sonuçları ardından, 'KYK bursu ne kadar olacak, kredi kaç lira oldu?' soruları da yanıt buldu.
Peki, KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'den çıkan kararları bir bir sıraladı.
Öğrencilere de müjde diyerek kredi ve burs oranlarını duyurdu.
Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine aylık 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 lira, doktora öğrencilerine 1.950 lira burs veya kredi verildiğini hatırlatan Erdoğan önümüzdeki yıl bu rakamların artacağını açıkladı.
Erdoğan, “Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.
Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
İlk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmakta.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmakta.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi miktarları artırıldı
KYK burs ve kredi ne kadar oldu? 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin alacağı karşılıksız burs ve geri ödemeli kredi tutarları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Geçen sene lisans 650, yüksek lisans 1300 doktora öğrencileri ise 1950 lira burs veya kredi alıyordu. Peki yapılan zam ile birlikte yeni rakamlar kaç oldu? İşte 2022 zamlı burs ve kredi tutarları...