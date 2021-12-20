Dövizde yaşanan düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yapılacak artış durduruldu

Peki altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Gram altın fiyatları hem ons altın hem de döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte güçlü seyretmeye devam ediyor.

Altında çok sert düşüş: Açıklanan ekonomi tedbirleri sonrası rekor hareketlilik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi tedbirleri, doları olduğu gibi altın fiyatlarını da etkiledi. Gün içerisinde 1060 lirayı gören gram altında sert düşüş yaşandı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık 2021 tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...