Ekonomi Dövize endeksli kredilere yeni düzenleme Yüzde 3ünü geçemeyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dövize endeksli kredilere yeni düzenleme

Dövize endeksli kredilere yeni düzenleme: Yüzde 3'ünü geçemeyecek

Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde, döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde erken ödemeye ilişkin düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ile döviz cinsi veya dövize endeksli ticari kredilerde, erken ödeme ücreti, vadesine göre erken ödenen tutarın yüzde 2'si veya yüzde 3'ünü geçemeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre, söz konusu tebliğin ticari kredilerde erken ödemeye ilişkin 11. maddesinde düzenleme yapıldı.

BİR PUAN ARTIRIMLI UYGULANACAK

Buna göre, ticari TL kredilerin erken ödeme şartlarında herhangi bir değişiklik öngörülmezken, bu kapsamdaki döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde söz konusu azami ücret oranlarının, TL krediler için uygulanan erken ödeme oranlarının bir puan artırımlı olarak uygulanması hüküm altına alındı.

  • Ticari TL kredilerde erken ödeme ücreti, erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde %1’i, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise %2’si olarak uygulanıyor.

KREDİNİN BİR KISMI DA ERKEN ÖDENEBİLECEK

İlgili maddede yapılan düzenlemeyle, ticari kredilerde, kredinin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması veya kredi borcunun tamamının erken ödenmesinde bankanın erken ödeme talep edebilmesi uygulamasına, kredinin “bir kısmının” erken ödenmesi de eklendi.

ERKEN ÖDEME ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLECEK

Buna göre, bankalar, kapsam dahilindeki kredilerin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması, kredi borcunun tamamının erken ödenmesi veya “bir kısmının” erken ödenmesi durumunda ticari müşteriden erken ödeme ücreti talep edebilecek.

  • Düzenlemeyle ayrıca, aynı madde sonunda yer alan “faiz oranının değişken olarak belirlenmesi hâlinde bu müşterilerden erken ödeme ücreti talep edilemeyeceğine” yönelik ibare kaldırıldı.

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