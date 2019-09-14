Ekonomi Drone tehdidini Atom durduracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Drone tehdidini Atom durduracak

Drone tehdidini Atom durduracak

ASELSAN tarafından geliştirilen İhtar İnsansız Hava Aracı (İHA) Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi'ne bombaatar entegre edildi. Test atışlarında mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak etkisizleştirildi.

Haber Merkezi AA
İhtar İHA Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi'ne 40 milimetre bombaatar entegre edildi.
İhtar İHA Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi'ne 40 milimetre bombaatar entegre edildi.

ASELSAN, askeri ve sivil kritik tesislerin mikro/mini İHA tehditlerine karşı korunmasında kullanılan çözümlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda, tehdidin, radar tarafından tespit, takip ve sınıflandırılmasının ardından elektro-optik sistemlerle teşhisini sağlayan İhtar İHA Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi'ne 40 milimetre bombaatar entegre edildi.

  • Konya Karapınar'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen atışlı yetenek gösterimi testlerinde mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak imha edildi. Büyük beğeni toplayan sistemin en kısa süre içinde kullanıma alınması için çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.

AA
ASELSAN tarafından geliştirilen İhtar İnsansız Hava Aracı (İHA) Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi'ne bombaatar entegre edildi.

Keşif, gözetleme ve taarruz gibi birçok farklı amaçla kullanılabilen küçük ve mini İHA'lar ucuz ve kolay erişilebilir olmaları nedeniyle terörist unsurlarca da sıkça kullanılan tehditler haline geldi.

ASELSAN tarafından geliştirilen 40 milimetre İHA İmha Sistemi, ASELSAN-Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu iş birliğiyle geliştirilen Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat kullanımıyla küçük hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik sağlıyor.

AA
Test atışlarında mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak etkisizleştirildi.

40 milimetre İHA İmha Sistemi; İhtar anti-İHA Sistemi ve Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat atma yeteneğine sahip Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'nden oluşuyor.

Silahlar İhtar'dan gelen hedef bilgisi ve sistem üzerinde bulunan atış kontrol alt birimleri ile hedefe otomatik yönleniyor ve akıllı mühimmat kullanımıyla hedefi imha ediyor. Akıllı mühimmat, namludan çıkarken havada patlaması gereken zamana programlanıyor, programlanan zamanda paralanan mühimmat, şarapnel etkili gövdesi sayesinde hedef önünde parçacık bulutu oluşturuyor ve hedefi imha ediyor.

REKLAM

Sürücüsüz metroya milli çözüm
EKONOMİ
Sürücüsüz metroya milli çözüm

Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti
EKONOMİ
Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti

ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
EKONOMİ
ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
Hepsini tek tek vurdu

Hepsini tek tek vurdu

Aselsan geliştirdi, ​drone tehdidini Atom durduracak.
83 yaşındakiHurinaz ana da nöbette

83 yaşındaki
Hurinaz ana da nöbette

​Diyarbakır'daki oturma eylemine yeni aileler katıldı.
Çin İHAsı uçamadıbiz rekor kırdık

Çin İHA'sı uçamadı
biz rekor kırdık

​Selçuk Bayraktar Kuveyt'teki test sürecini anlattı.
Türkiye tatili <br>dönüşü sorguya alındı

Türkiye tatili
dönüşü sorguya alındı

​ABD'li Müslüman belediye başkanı: 'Bu hakarettir'.
Bombalı paketi açan<br>rektörün eli koptu

Bombalı paketi açan
rektörün eli koptu

​Olay, Ukrayna'nın Ternopil şehrinde meydana geldi.
Korkutan yangın

Korkutan yangın

Mahsur kalanları itfaiye ekipleri binadan çıkardı.
Sıra Fırat'ın<br>doğusuna geldi

Sıra Fırat'ın
doğusuna geldi

Bahçeli'den Bayburt'ta önemli açıklamalar.
Kardeşi de<br>emniyet imamı çıktı

Kardeşi de
emniyet imamı çıktı

​ByLock'a 20 binden fazla giriş yaptığı tespit edildi.
Saldırıyı HDP yaptı

Saldırıyı HDP yaptı

​7 kişinin şehit olduğu saldırıda tüm izler HDP'ye çıktı.
Bu da kargo çetesi

Bu da kargo çetesi

Başkalarının yerine geçerek paketleri böyle aldılar.
20 yıldır<br>böylesi görülmedi

20 yıldır
böylesi görülmedi

Karadeniz alarm veriyor: Kasım ayında kapanabilir.
Deprem<br>anı kamerada

Deprem
anı kamerada

Çankırı 3 dakika arayla iki depremle sarsıldı.
Husiler petrol<br>tesislerine saldırdı

Husiler petrol
tesislerine saldırdı

​Suudi Arabistan'da iki petrol bölgesi hedef alındı.
Çağırmak için <br>mecbur kalabilir

Çağırmak için
mecbur kalabilir

​G.Saraylı futbolcudan Şenol Güneş'e mesaj.
Türk dizileri <br>dünyayı ele geçirdi

Türk dizileri
dünyayı ele geçirdi

​2023'te gelir 1 milyar doları bulacak
49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Soruşturmada 223 astsubay için gözaltı kararı çıktı.
Tüm Türkiye'de<br>aranıyordu

Tüm Türkiye'de
aranıyordu

170 bin kişiyi dolandırmıştı, İzmir'de yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.