Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Dubaideki Türkiye Ticaret Merkezi açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dubai'deki Türkiye Ticaret Merkezi açıldı

Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından Dubai'de oluşturulan ticaret merkezi törenle açıldı.

Haber Merkezi AA
Ticaret merkezi yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek.
Ticaret merkezi yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek.

Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, Basra Körfezi kıyısında bulunan Palmiye Adası'nın yakınına kurulan ticaret merkezi, 8 bin metrekare showroom, 2 bin metrekare depo ve sosyal tesisleriyle yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek.

Törene, telekonferansla katılan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye Ticaret Merkezi'nin, devlet destekli ve kurumlar arası eş güdümle gerçekleştirilen projelere örnek niteliğinde olduğunu belirtti.

AA
Dubai'de oluşturulan ticaret merkezi törenle açıldı.

Merkezin, Türkiye ekonomisine ve artan ihracatına güç katacağını anlatan Nursaçan, "Dubai, bölgenin ticaret merkezi konumunda. Sadece Körfez bölgesine değil, ticareti her geçen gün artan Batı Afrika pazarına da hitap ediyor. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek isteyen ülkemizin ihracat anlayışındaki değişimi de gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB'nin uluslararası büyük projelere imza atma yolunda önemli hamleler yaptığını aktaran Nursaçan, şunları kaydetti:

"Türk ihracatçılarının ürünlerinin tanıtılması, depolanması, lojistik ve finansal olarak destek vermek ve pazara girişlerini kolaylaştırmak için Dubai'de, Ticaret Bakanlığı ve TİM desteğiyle başladığımız proje 2 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçti. Dubai dünyanın gözde ticaret merkezlerinden biri konumunda. Gelişmiş ülkelerin pek çoğu bu coğrafyada yeni ticaret kanalları açıyor.

Yıllık 3 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip olan bu bölgede Türk ürünlerinin mutlaka yer alması gerekiyor. Bu düşünceden hareketle, Kayseri'de üretilen seçkin ürünlerin küresel arenada tanınırlığını artırmak, Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlamak, yeni firmalarımıza fırsat oluşturmak, yurt dışında 365 gün ürünlerin sergilenebilmesi için 2 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdiğimiz bu projenin ihracat rakamlarımıza ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Avrupa’nın tedarik merkezi Türkiye
EKONOMİ
Avrupa’nın tedarik merkezi Türkiye
Abone Ol Google News
Esenyurtta dehşet anları

Esenyurt'ta dehşet anları

​Çocukların top oynamasına sinirlendi, pompalı tüfekle ateş açtı.
Bu kez durum ciddi

Bu kez durum ciddi

​Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı satmak zorunda kalabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmalıyız

Sadece bir telefona<br>hepsi sırayla bakıyordu

Sadece bir telefona
hepsi sırayla bakıyordu

​Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor.

Dualarla <br>yaşama tutundum

Dualarla
yaşama tutundum

Yoğun bakımdan çıkan Yılmaz hocadan açıklama.
Aşı verilerine<br>siber saldırı

Aşı verilerine
siber saldırı

​BioNTech ve Pfizer ortak açıklama yaptı.
Belki ölmek istiyorum kardeşim

Belki ölmek istiyorum kardeşim

​Maske takmayan sürücü polise zor anlar yaşattı.
Putin bizzat<br>komuta etti

Putin bizzat
komuta etti

​Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle.

Avrasya Tüneli kapatıldı

Avrasya Tüneli kapatıldı

Yangınlara karşı müdahale amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.
Gözü dönen üç çocuk<br>annesi dehşet saçtı

Gözü dönen üç çocuk
annesi dehşet saçtı

Çocuklarının yanında eşini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Göbek attı

Göbek attı

​Kısıtlamada alkollü yakalandı, ceza sonrası dans edip şarkı söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 salgını sonrası dünya yeniden şekillenecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 salgını sonrası dünya yeniden şekillenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '10 Aralık İnsan Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz. Milyarlarca Müslümanın yaşam hakkından adil yargılanma hakkına kadar temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, ifade hürriyeti kisvesi altında mukaddes değerlerin aşağılandığı, nefret dilinin medya organları ve devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.
Çin büyük veri programı kullanarak Uygur Türklerini gelişigüzel gözaltına alıyor
Dünya

Çin büyük veri programı kullanarak Uygur Türklerini gelişigüzel gözaltına alıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü , Çin'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara teknoloji kullanarak baskı yapmak ve büyük bir veri programı ile Uygur Türklerini gelişigüzel gözaltına almakla suçladı. IJOP veri programının Sincan'daki çeşitli duyu sistemlerinden insanlar hakkında veriler topladığı ve potansiyel tehdit olarak düşündüğü kişilerin isimlerini yetkililere gönderdiği belirtilen açıklamada, Çinli yetkililerin ise söz konusu kişileri siyasi eğitim kamplarına götürdü ifade edildi.
Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz veda: Bir ilki yaşadılar
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz veda: Bir ilki yaşadılar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında Shakhtar Donetsk ile berabere kalarak grubunu son sırada tamamlayan Inter, Avrupa kupalarına veda etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.