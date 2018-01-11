Mücevher İhracatçılar Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, "Mücevher Sektör Buluşması"nda birlik üyeleriyle bir araya gelerek, sektörün gelişimi ve ihracattaki son durumu hakkında bir sunum yaptı.

JTR tarafından gerçekleştirilen aktif ihracatı geliştirme politikasının sonuçlar verdiğini belirten Güner, “Türkiye mücevher ihracatını 3,3 milyar dolara yükseltti. 3 milyar dolar sınırını bir kez daha aştık.Bundan sonraki ilk hedefimiz 5 milyar dolar ancak eğer yapmamız gerekenleri başarabilirsek çok daha farklı rakamları gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülkenin, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, ABD, Hong Kong ve Almanya olduğunu ifade eden Güner, önümüzdeki dönemde ihracat pazarını çeşitlendirmenin önemine dikkati çekti.

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"Dubai bizim için önemli fırsat"

Dubai’de pırlanta ticaretine yüzde 5 vergi geldiğini belirten Güner, Dubai’deki mücevhercilerin Kuyumcukent’e akın ettiğini söyledi.

Güner şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan bütün körfez ülkelerine baskı yapıyor. Bu nedenle Dubai’de pek çok sektöre olduğu gibi mücevherat sektörüne de yüzde 5 vergi geldi. Bu vergiden dolayı 100 yabancı şirket Dubai’den Kuyumcukent’e geldi. Bu sıralar Dubai’den Kuyumcukent’e akın var. Şu anda sadece içeride 17 bin kişinin çalıştığı Kuyumcukent'te 200'ün üzerinde yabancı şirket bulunuyor.

Diğer yandan da körfezden Türkiye’ye genel olarak altın ve mücevherat sektörünün kayması söz konusu. Bütün körfez ülkeleri Suudi Arabistan kaynaklı ek vergilerden rahatsız, çünkü bölgenin ticareti Dubai üzerinden dönüyor. Dubai bizim için çok önemli bir fırsat. Sadece mücevherat sektörü için değil tüm diğer sektörlerimiz için fırsat. Orada bir ofisin açılması için talebimizi de Ekonomi Bakanlığı’na ilettik."

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"180 üyemize yeşil pasaport dağıttık"

Güner, geçtiğimiz dönem Mücevher İhracatçıları Birliği olarak sektör için önemli işlere imza attıklarını ifade ederek, "Toplam 250 üyemizi Alibaba.com’a ücretsiz üye yaptık, 600 firmayı kapı kapı dolaştık, 180 üyemize yeşil pasaport dağıttık. Dubai’de yerleşik firmaların Türkiye’ye yatırım yapmaları için kampanya yaptık, tanıtım videoları hazırladık. Bu konuda çalışmalarımızı daha da artırmamız lazım" bilgilerini verdi.

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