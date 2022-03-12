Ekonomi Dubaili yatırımcı iş birliğine hevesli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dubaili yatırımcı iş birliğine hevesli

Dubai Çoklu Emtia Merkezi (Dubai Multi Commodities Centre-DMCC) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Sultan Bin Sulayem, Türk ekonomisinin son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, iki ülke arasındaki yeni iş birliklerine imza atmak istediklerini söyledi.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
Dubaili yatırımcı iş birliğine hevesli
Ahmet Sultan Bin Sulayem, Türkiye’deki şirketlerle irtibat halinde olduklarını kaydetti.

Dubai Çoklu Emtia Merkezi (Dubai Multi Commodities Centre-DMCC) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Sultan Bin Sulayem, Türk ekonomisinin son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, iki ülke arasındaki yeni iş birliklerine imza atmak istediklerini söyledi. Türkiye’nin 40’tan fazla markalı projesini yatırımcılar ile bir araya getiren ve 365 gün hizmet veren Property Expo İstanbul’u ziyaret eden Sulayem, Türkiye’deki şirketlerle irtibat halinde olduklarını kaydederek, “Daha fazla iş birliği için buradayız” dedi.

Ahmet Sultan Bin Sulayem
Ahmet Sultan Bin Sulayem

FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLMELİ

  • Türk gayrimenkul sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sulayem, “Türk gayrimenkul ürünlerine yatırım yapmamak, buradaki fırsatı değerlendirmemek çok zor. Türkiye tarihi doğal güzellikleri ve konumu itibarıyla önde gelen ülkelerden. Burada gayrimenkul yatırım fırsatlarını değerlendirmeli” diye konuştu.

TÜRK FİRMALARLA İŞ YAPMAYA HAZIRIZ

Türkiye ziyaretinde gelecekte yapabilecekleri yeni iş birliklerinin ilk adımlarını atacaklarını vurgulayan Sulayem, “DMCC olarak Türk firmalara açığız. Yatırım yapmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında da potansiyelinin yüksek olduğunu kaydeden Ahmet Sultan Bin Sulayem, bu alandaki iş birliklerine açık olduklarını sözlerine ekledi. Property Expo Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Süngü ise, Suudi Arabistanlı yatırımcıların Türk pazarına yeniden girmesi halinde yabancıya konut satışının ivmeleneceğini dile getirdi.

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