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Ekonomi Düğünler maskeli, takılar kutuya konulacak 1 Temmuzda başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Düğünler maskeli, takılar kutuya konulacak: 1 Temmuz'da başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan düğün salonları 1 Temmuz itibarıyla açılıyor. Düğün salonlarının yeniden açılması kararı pek çok sektörü de şimdiden canlandırdı. Özellikle mobilyacı ve gelinlikçilerde hareketlilik başladı. Düğünlerin nasıl yapılacağı ise merak konusu oldu.

Haber Merkezi DHA
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Koronavirüs sebebiyle yakın temasın olduğu yerlerden biri olan düğün salonları kapatılmıştı. Düğünlerini iptal eden ya da erteleyen pek çok çift için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibarıyla düğün salonlarının açılacağını duyurdu.

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Düğün öncesi ateş ölçümü yapılacak

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez henüz konu ile ilgili olarak bir genelgenin yayımlanmadığını belirterek, “Daha önce açılmış mekanlarla ilgili olarak belirlenen kuralları kendimize baz alıyoruz. Düğünden önce salonların dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık. Gerekli firmalarla anlaşmalarımızı yaptık. İçeri girenlerin ateşi ölçülecek ve dezenfektan kullanacak. Fiziki mesafe ayarlanacak. En çok sorulan soru ise takı merasimi. Son zamanlarda düğünlerdeki algı değişti. Düğünlerde takı merasimini kesmeyeceğiz ama yakaya değil, kutu ya da zarfa koyulacak" dedi.

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  • En merak edilen konulardan biri ise eğlencelerin nasıl olacağıydı. Sönmez, Anadolu'da çok çeşitli oyunların olduğunu ve temassız oyunların tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Oyunlar ise mümkün olduğu kadarıyla temasın olmadığı oyunlar olacak. Masalardaki serpme ikramları kaldırıyoruz. İkramların, kişiye özel kapalı olacak şekilde yapılmasını sağlayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinema ve tiyatrolar 1 Temmuz'dan itibaren açılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir' dedi.


Erteleyenler aynı fiyattan düğün yapacak

Sönmez, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası'na bağlı salonlardaki rezervasyonlarını iptal etmeyip erteleyen çiftlerin, anlaştıkları fiyattan düğünlerini yapabileceğini söyledi. Sönmez, “Düğünlerini iptal etmeyip, erteleyenler ellerindeki sözleşmelerle 2020 sonuna kadar düğünlerini yapma hakkına sahip. Yeni sözleşme yapacak olanlar mutlaka bir fiyat farkıyla karşılaşacaktır. Ama burada girdi değerlerin sabit tutarak fiyatların çok yükseltilmemesi konusunda da temkinliyiz" diye konuştu.


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