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Ekonomi Düğünlere alışverişlerine korona engeli Çiftler alışverişlerini online yapıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Düğünlere alışverişlerine korona engeli: Çiftler alışverişlerini online yapıyor

Koronavirüs salgını bedeniyle düğünlerin ertelenmesine karşın çiftler, mobilya ve züccaciye ürünleri gibi düğün alışverişlerini online platformlardan sürdürüyor. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, "Mağazalarımıza gelemeyen çiftler, online üzerinden ürün alımlarını gerçekleştiriyor. Son dönemde online platformlardan çeyizlik züccaciye ürünü alanların sayısı geçtiğimiz dönemlere göre yüzde 100 arttı" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye'de yılda ortalama 550 bin çiftin evlendiğini hatırlatarak, çiftlerin düğünden önce mutlaka züccaciye ürünleri aldığını söyledi. İnternet ve sosyal medya kullanımı açısından Türkiye'nin en aktif ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Öksüz, Türkiye'de nüfusun yüzde 74'ünün internet, yüzde 64'ünün ise aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu bildirdi.

  • Öksüz, geçen yıl Türkiye'de 11,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşan e-ticaret hacminin, gelecek 5 yıllık dönemde 50 milyar dolara çıkmasının beklendiğini aktararak, şunları kaydetti: "Züccaciyede de gün geçtikte online satışlar artıyor. Son dönemlerde üyelerimizin birçoğu gerek sosyal medya gerekse de internet siteleri üzerinden online satışlara başladı."

Özel paketler hazırlanıyor

Düğün hazırlığı yapan çiftler için internete özel düğün paketleri oluşturulmuş durumda olduğunu söyleyen Öksüz, "Evlenecek çiftlerin büyük çoğunluğu düğün hazırlıklarına en az 6 ay önce başlıyor. Bu nedenle şu anda mağazalarımıza gelemeyen çiftler, online üzerinden ürün alımlarını gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Yüzde 700 artık

Özellikle son dönemde evlenecek çiftlerin, koronavirüs dolayısıyla ekmek yapma makinesi gibi inovatif ürünleri de çeyizlerine eklemeye başladığını aktaran Öksüz, bu ürünün satışında önceki dönemlere göre yüzde 700'lük artışın söz konusu olduğunu anlattı.

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