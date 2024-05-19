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Ekonomi

Dünya deri modasına yön veriyoruz

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nce (TDKD) düzenlenen Leather&Fur Fashion Fuarı, sektördeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazarı temsilcileriyle bir araya getirdi.

04:00 - 19/05/2024 Pazar
Güncelleme: 01:43 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Fuar, 20'nin üzerinde ülkeden katılım ve 1.300’ün üzerinde alıcıyla 12’nci kez kapılarını açtı. 16-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan fuara, sektörün ana pazarı olan Rusya'ya uygulanan ambargolara rağmen katılımcı talebinin çok yüksek olduğunun bilgisini paylaşan TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, sektör ihracatının çok önemli bir bölümünün bu fuarla gerçekleştirildiğini belirtti.

Cengiz Sarıgül

SEKTÖR ÜRETİMİNİN YÜZDE 95’İ İHRACAT

Türkiye'den 70 firma ile fuara katıldıklarını ifade eden Sarıgül, "Eski Sovyet ülkeleri başta olmak üzere AB ülkelerinden, Amerika’dan gelen alıcılar var. Fuar sonrası geri dönüşler çok iyi fakat dünyanın her yerinde enflasyon sorunu var” ifadelerini kullandı. Dünya markalarının Türkiye’de üretildiğinin bilgisini paylaşan Sarıgül, “İç piyasada neredeyse satışımız yok. Üretimin yüzde 95’i ihracata gidiyor. Turizm bölgelerinde yapılan satışlar sektörü ayakta tutuyor şu anda. Bu fuarla bütün firmaları zinde tutup, sektöre can vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



#Moda
#Tekstil
#Deri
#Fuar
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