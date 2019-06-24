Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Dünya devleri bir bir Çinden çıkıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Carrefour ve Metro AG Çin'den çıkıyor

Dünya devleri bir bir Çin'den çıkıyor

Carrefour, 1995 yılında beri faaliyet gösterdiği Çin'deki operasyonlarının yüzde 80'ini elektronik perakendecisi Suning.com şirketine 620 milyon euro karşılığında devrediyor. Alman Metro da ülkedeki 93 marketini devretme hazırlığında. Daha önce de Tesco ve Walmart Çin piyasasındaki çoğunluk hisselerini elden çıkarmıştı

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Avrupa'nın en büyüklerinden olan Fransız perakendeci Carrefour'un 210 hipermarketinin bulunduğu Çindeki satışları yüzde 5.9 düşerek 4 milyar euro seviyesine inmişti ve 2018 yılında faiz, vergi ve amortisman öncesi 66 milyon euro kâr açıklamıştı.

YÜZDE 20'SİNİ DEVREDECEK

Habertürk'ün haberine göre; Carrefour ile Suning.com arasındaki anlaşmanın değerinin borçlar dahil 1.4 milyar euro'ya ulaşması bekleniyor. Anlaşma gereği Carrefour kalan yüzde 20 hissesini de Çinli şirkete devredip ülkedeki faaliyetini tamamen sonlandırabilecek.

  • Fransız perakende devi böylelikle Tesco ve Walmart'ın ardından çoğunluk hisselerini Çinli yerel firmalara devredenler arasına katılacak. Dünyanın en büyük online perakendecisi Amazon.com da gelecek ay Çin piyasasından çekilmeye hazırlanıyor.

SATMAYA HAZIRLANIYOR

Çin'de 93 mağazası olan Alman Metro şirketi de Çin'deki birimlerini geniş ölçekli yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında satmaya hazırlanıyor.

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