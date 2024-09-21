Türkiye enerji hamleleri ve peş peşe yaptığı keşiflerle kendini tüm dünyaya ispatladı. Katıldığı bir programda yeni enerji hamleleri ve keşif arayışlarına dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 50 yılda ürettiği doğal gazın bir yılda Karadeniz'deki sahadan üretileceğini belirterek, 'Uluslararası petrol ve doğal gaz şirketlerinden Sakarya sahasında ortaklık için teklifini veren var, teklif verme hazırlığı içerisinde olan var. Mevcut sahaya ortak olmak isteyenler var.' dedi. "Karada Gabar'ın yanında Hakkari'de, Van, Siirt, Şırnak üçgeninde Körkandil'de yeni sahalarda aramalarımız devam ediyor. Gabar'da günlük 47 bin varil üretiyoruz" diyen Bayraktar, maliyetine katlanabilecek gruplarda maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedeflediklerini bildirerek, yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uygulamanın 2025'te hayata geçmesini planladıklarını söyledi.
Sakarya Gaz Sahası neresi?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV kanalında katıldığı programda yeni keşifler ve Türkiye'nin enerji hamlelerine ilişkin soruları yanıtladı.
"50 yılda ürettiğimizi 1 yılda üreteceğiz"
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltarak ithalat faturasını düşürmeyi hedeflediğine değinen Bayraktar, Karadeniz'deki üretimin yıllık 7,5 milyar metreküpe ulaştığında enerji ithalat kalemini doğal gazda yüzde 15 düşüreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Bayraktar, bu konuda çalışmaların devam ettiğini, yüzde 3'lük dilimin yüksek tüketim kategorisinde yer aldığını tahmin ettiklerini dile getirdi.
Maliyetine katlanabilecek gruplarda maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedeflediklerini bildiren Bayraktar, yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uygulamanın 2025'te hayata geçmesini planladıklarını söyledi.