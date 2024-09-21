"Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istiyoruz. Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele. Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini de göz önünde bulundurarak fiyat ayarlamalarını yapıyoruz. Önceliğimizi enflasyonun aşağı gidişini de biraz daha hızlandırabilmek için mümkün olduğu kadar bu süreci biraz daha götürmek istiyoruz. Bu arada tüketim gruplarında farklı bir uygulama içerisine girebiliriz."