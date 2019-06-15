Ekonomi Dünya kömürden vazgeçmiyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünya kömürden vazgeçmiyor

Dünya kömürden vazgeçmiyor

Karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çabalara rağmen dünyada geçen yıl en fazla elektrik 10 bin 100 teravatsaatle yine kömürden üretildi.

Haber Merkezi AA
Geçen yıl kömürden elektrik üretiminde 4 bin 360 teravatsaat ile Çin ilk sırada yer aldı.
Geçen yıl kömürden elektrik üretiminde 4 bin 360 teravatsaat ile Çin ilk sırada yer aldı.

"BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, 2018'de toplam küresel elektrik üretimi 26 bin 614 teravatsaate ulaştı.

Dünya genelinde 2018'de en fazla elektrik 10 bin 100 teravatsaatle yine kömürden üretilirken, 2018'de bu miktar 9 bin 806 teravatsaat olarak hesaplanmıştı.

Kömürden sonra en fazla elektrik 6 bin 182 teravatsaatle doğalgazdan, 4 bin 193 teravatsaatle hidroelektrik enerji kaynaklarından üretildi. Nükleer enerjiden 2 bin 701 teravatsaat ve yenilenebilir enerji kaynaklarından da 2 bin 480 teravatsaat elektrik üretimi yapıldı.

Çin, ABD ve Hindistan önde

Geçen yıl kömürden elektrik üretiminde 4 bin 360 teravatsaat ile Çin ilk sırada yer aldı. Onu, bin 314 teravatsaatlik üretimiyle ABD ve bin 141 teravatsaatle Hindistan takip etti.

Hidrokarbon kaynakları bakımından zengin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'da ise geçen yıl kömürden elektrik üretimi yapılmadı.

Dünya genelinde karbondioksit emisyonları, kömürden elektrik üretiminin de etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 33 milyar 684 milyon tona yükseldi.

Küresel elektrik üretiminin yüzde 25'i Çin'de

Rapora göre, toplam küresel elektrik üretiminde de Çin, ABD ve Hindistan başı çekti.

Çin'de elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 7 bin 111 teravatsaate yükseldi. Böylece küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25'i Çin'de gerçekleşti.

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Küresel elektrik üretiminde Çin'i yüzde 5,9 ile Hindistan ve yüzde 3,7 ile ABD izledi.

Dünyada bölge bazında en fazla elektrik yüzde 46,1 ile Asya Pasifik bölgesinde üretildi.

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