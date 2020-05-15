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Ekonomi Dünya orduları, virüs tehdidini Military Medical Webexte masaya yatıracak
SAVUNMA SANAYİ

Dünya orduları, virüs tehdidini Military Medical Webex’te masaya yatıracak

Dünya orduları, virüs tehdidini Military Medical Webex’te masaya yatıracak

ABD’nin mikrobiyal adli tıp alanındaki önemli ismi, FBI eski Direktör Yardımcısı ve FBI’ın Biyolojik Terör programını kuran Randall S. Murch, dünyanın medikal askeri tedarik buluşması Military Medical Webex’te konuşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konferansın dikkat çekici katılımcılarından biri de Randall S. Murch olacak.
Konferansın dikkat çekici katılımcılarından biri de Randall S. Murch olacak.

Dünyada ilk kez tam teşekküllü online iş görüşmesi ile ürün sergileme ve uluslararası konferansı olan Military Medical Webex fuarı, 9-10 Haziran 2020'de yapılacak.

Önemli konuşmacıların yer alacağı konferansın dikkat çekici katılımcılarından biri de Randall S. Murch olacak.

FBI Eski Direktör Yardımcısı ve FBI’ın Biyolojik Terör Programı’nı yazan Randall S. Murch, biyolojik terörle ilgili yasanın mimarı. Dünyanın en önemli mikrobiyal adli tıp uzmanları arasında gösterilen Randall S. Murch, biyoterörizm saldırıları, emniyet ve güvenlik politikaları ile ilgili ilk kez konuşacak. Murch, uzun yıllardır tartışmaları süren biyolojik saldırıların nasıl gerçekleştiğini, ortaya çıkma şekillerini ve nasıl engelleneceğini açıklayacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir biyolojik terör saldırısı olup olmadığı konusundaki fikirlerini de katılımcılarla paylaşması beklenen Murch, biyolojik terör saldırıları sonrasında hangi emniyet ve güvenlik politikalarının alınması gerektiğini de anlatacak.

DÜNYA ORDULARI, VİRÜSE KARŞI ‘TIBBİ KUVVETLER’İNİ KURUYOR

Koronovirüs nedeniyle dünya gündeminde olan askeri medikal sektörünün bir araya geleceği online fuarda ise pek çok yenilikçi ürün sergilenecek. Türkiye'nin Covid-19 süreç yönetiminde başarılı olmasının arkasındaki, yerli-milli medikal ve yan ürünler de fuarda yer bulacak. Ürünlerini sergilemek isteyenler için farklı toplantı ve sergileme paket seçenekleri sunan Military Medical Webex, fuarın katılımcı sayısını da 1.000 kişi ile sınırlandırdı.

  • Dünyanın birçok ordusunun askeri tedarik ofisleri Military Medical Webex’te yeni nesil askeri medikal satın almalarının ilk kararını bu fuarda verecek.

Military Medical Webex ile

• Zırhlı medikal araçlar,
• Hava sağlığı ve hizmetleri,
• Temiz oda teknolojisi,
• Sağlık bilgi ve yönetim sistemleri,
• Laboratuvar, analitik, biyoteknoloji cihazları ve hizmetleri
• Tıbbi cihazlar
• Medikal teknolojiler
• Çok özel fütürist çözümler,
• Laboratuvar hizmetleriyle,
• Pazarlama Hizmet Sağlayıcısı, Distribütör, Dağıtıcı, Lojistik çözümleri sunan şirketler, dünya ordularının askeri tedarik ofisleriyle katılımcı şirketler ürünlerini sergileme fırsatı elde ediyor.

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