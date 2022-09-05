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Dünya sağlık için Türkiye'yi tercih ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yılın ilk 6 ayında sağlık ve tıbbi nedenlerle ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 586 bin 754 olarak gerçekleşmiştir" dedi. Ersoy, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık turizmine yönelik hukuki düzenlemeler, akreditasyon ve denetim altyapısı, tanıtım ve pazarlama çalışmaları ile bu alanda yurt dışından gelenlerin sayılarına ilişkin soru önergesini cevapladı.

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Haber Merkezi DHA
Dünya sağlık için Türkiyeyi tercih ediyor
Sağlık turizmi.

Bakan Ersoy, 'Türkiye Turizm Stratejisi 2023' kapsamında hazırlanan 'Termal Turizm Master Planı'nın 1'inci etabı çerçevesinde 4 alt bölge oluşturulduğunu ve bu bölgelerde Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri ilan edildiğini belirtti. Bakan Ersoy, bu alanların 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planlarının bakanlık tarafından onaylandığını kaydetti.

2634 sayılı 'Turizmi Teşvik Kanunu' uyarınca, jeotermal potansiyele bağlı olarak ülke genelindeki potansiyel alanlarının belirlendiğini bildiren Bakan Ersoy, bu potansiyel alanların bölgeleme esasına göre analiz edildikten sonra genel planlama yaklaşımı içerisinde 56 Termal Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin ilan edildiğini belirtti.

Bakan Ersoy, sağlık turizmi verilerine ilişkin de, "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre sağlık ve tıbbi nedenler ile ülkemize gelip, çıkış yapan ziyaretçi sayısı; 2018 yılında 551 bin 748, 2019 yılında 662 bin 087, 2020 yılında 388 bin 150 kişi olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında sağlık ve tıbbi nedenler ile ülkemize gelip çıkış yapan ziyaretçi sayısı 642 bin 444, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 586 bin 754 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

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