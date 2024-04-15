|
Ekonomi

Dünyaca ünlü yatırım bankası yıl sonu altın tahminini güncelledi

En büyük yatırım bankası holdinglerinden biri olan Goldman Sachs, 2024 yılında altın fiyatlarında öngörülemeyen artış nedeniyle altın fiyatları tahminini güncelledi.

11:13 - 15/04/2024 الإثنين
Diğer
Arşiv
Arşiv

Goldman Sachs 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini 2300 dolardan 2700 dolar/ons seviyesine yükseltti.


Yatırımcılara yayınlanan bir notta banka, Çin Merkez Bankası (PBOC) dahil olmak üzere merkez bankalarının sürekli talebini ve Çinli yatırımcıların perakende talebindeki artışı gerekçe göstererek, emtianın piyasada büyümeye devam etmek için hâlâ birçok noktasının olduğunu açıkladı.


Goldman Sachs'ın notunda, güvenli liman olarak altına olan talebin, bu yılın sonlarında gerçekleşebilecek Fed faiz indirimlerine ve yaklaşan ABD seçimlerinin sonuçlarına bağlı olarak artabileceği belirtildi.






#Altın
#Goldman Sachs
#Yatırım
٪d دقيقة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 LGS sınav tarihi için geri sayım başladı! MEB lise sınavı giriş yerleri açıklandı mı?