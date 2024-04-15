Dünyaca ünlü yatırım bankası yıl sonu altın tahminini güncelledi

TÜİK: İşsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 kadınlarda yüzde 11,3 oldu.