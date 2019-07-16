Dünyada 13. büyük ekonomiyiz

Dünya Bankası, ülkeleri 2018 yılını kapsayan satın alma gücü paritesi raporunu açıkladı. Her yılın temmuz ayında açıklanan raporu göre; geçen yıl Türkiye’nin GSMH Satınalma Gücü bazında (GDP PPP) 2 trilyon 37 milyar dolara çıktı. Türkiye’de satınalma gücü paritesine göre; Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)’dan kişi başı düşen gelir, 28 bin 815 dolar olarak gerçekleşti. Hesaplama 82,3 milyon kişilik nüfusa göre yapıldı.

Dünya Bankası verilerine göre; satın alma gücü paritesiyle Türkiye’de kişi başına düşen geliri 2017’de 27 bin 878 dolar olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye, 2018’de 2,37 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesiyle dünyanın en büyük 13’üncü büyük ekonomisi olmayı sürdürdü.

NOMİNAL GELİRİN ÜÇ KATI KADAR

Nominal (kayıtlı) olan verilere göre ise Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası; geçen yıl 766 milyar dolar, kişi başına düşen gelir ise 9 bin 311 dolar alarak açıklanmıştı. Satın alma gücü paritesi ile nominal ekonomik büyüklük arasında oluşan yüzde 300’lere varan büyük fark, kayıt dışı ekonominin yüksek olmasından kaynaklanıyor.

KAYIT DIŞININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Zeki Akıllıoğlu, Türkiye’nin kayıtlı ekonomisi oranında kayıtdışı ekonomisi olduğuna dikkat çekti.

Dünya Bankası’nın raporunu değerlendiren Vakıflar Bankası eski Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akıllıoğlu, “GDP nominal ile GDP PPP arasında dünyadaki fark, PPP lehine %150’ler seviyesinde. Bizdeki fark ise bunun iki katı yani yüzde % 300’lerde. Yani 766 milyar dolar olan nominal (kayıtlı) ekonominin esasen 1.5 trilyon dolar mertebesinde olması beklenir ki; dünya ortalaması ile uyum arzedebilsin... Bu da esasen 2018’de 766 milyar dolarlık nominal (kayıtlı) ekonomisi olan Türkiye’nin asgari bir o kadar da (%100) kayıtdışı ekonomiye sahip olduğunun bir başka göstergesi. Türkiye’nin 2018’de yaşanan devalüasyon ve enflasyona rağmen Satınalma Gücü bazında GSMH (GDP PPP) makro göstergesine göre dünyanın en büyük 13’üncü ekonomisi olmayı sürdürmüştür” dedi.

REKLAM