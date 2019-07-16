Ekonomi Dünyada 13 büyük ekonomiyiz
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyada 13. büyük ekonomiyiz

Dünya Bankası’nın raporuna göre Türkiye, 2018’de 2,37 trilyon $’lık satın alma gücü paritesiyle dünyanın en büyük 13’üncü büyük ekonomisi olmayı sürdürdü. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye’de kişi başına düşen gelir 28 bin 815 $.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Bankası, ülkeleri 2018 yılını kapsayan satın alma gücü paritesi raporunu açıkladı. Her yılın temmuz ayında açıklanan raporu göre; geçen yıl Türkiye’nin GSMH Satınalma Gücü bazında (GDP PPP) 2 trilyon 37 milyar dolara çıktı. Türkiye’de satınalma gücü paritesine göre; Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)’dan kişi başı düşen gelir, 28 bin 815 dolar olarak gerçekleşti. Hesaplama 82,3 milyon kişilik nüfusa göre yapıldı.

Dünya Bankası verilerine göre; satın alma gücü paritesiyle Türkiye’de kişi başına düşen geliri 2017’de 27 bin 878 dolar olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye, 2018’de 2,37 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesiyle dünyanın en büyük 13’üncü büyük ekonomisi olmayı sürdürdü.

NOMİNAL GELİRİN ÜÇ KATI KADAR

Nominal (kayıtlı) olan verilere göre ise Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası; geçen yıl 766 milyar dolar, kişi başına düşen gelir ise 9 bin 311 dolar alarak açıklanmıştı. Satın alma gücü paritesi ile nominal ekonomik büyüklük arasında oluşan yüzde 300’lere varan büyük fark, kayıt dışı ekonominin yüksek olmasından kaynaklanıyor.

KAYIT DIŞININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Zeki Akıllıoğlu, Türkiye’nin kayıtlı ekonomisi oranında kayıtdışı ekonomisi olduğuna dikkat çekti.

Dünya Bankası’nın raporunu değerlendiren Vakıflar Bankası eski Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akıllıoğlu, “GDP nominal ile GDP PPP arasında dünyadaki fark, PPP lehine %150’ler seviyesinde. Bizdeki fark ise bunun iki katı yani yüzde % 300’lerde. Yani 766 milyar dolar olan nominal (kayıtlı) ekonominin esasen 1.5 trilyon dolar mertebesinde olması beklenir ki; dünya ortalaması ile uyum arzedebilsin... Bu da esasen 2018’de 766 milyar dolarlık nominal (kayıtlı) ekonomisi olan Türkiye’nin asgari bir o kadar da (%100) kayıtdışı ekonomiye sahip olduğunun bir başka göstergesi. Türkiye’nin 2018’de yaşanan devalüasyon ve enflasyona rağmen Satınalma Gücü bazında GSMH (GDP PPP) makro göstergesine göre dünyanın en büyük 13’üncü ekonomisi olmayı sürdürmüştür” dedi.

REKLAM

Dijital yatırımla zirve yaptı
EKONOMİ
Dijital yatırımla zirve yaptı
ABye yanıt gecikmedi

AB'ye yanıt gecikmedi

​Dışişleri Bakanlığı AB'nin aldığı yaptırım kararına sert tepki gösterdi.
Müptezeller Türkiyeyiele geçiremeyecek

Müptezeller Türkiye'yi
ele geçiremeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda konuştu.
Hain darbe girişiminiilk Yeni Şafak duyurdu

Hain darbe girişimini
ilk Yeni Şafak duyurdu

Albayrak Medya, 15 Temmuz gecesi direnişin kalelerinden birisi oldu.
Hain geceyi anlattı

Hain geceyi anlattı

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, tarihi anları değerlendirmişti.
Salâlar semada<br>yeniden yankılandı

Salâlar semada
yeniden yankılandı

Türkiye'deki 90 bin camde eş zamanlı selalar okundu.
15 Temmuz'un öcünü alıyorlar

15 Temmuz'un öcünü alıyorlar

AB, darbe girişiminin 3. yıl dönümünde skandal bir karar aldı.
Kalır dudaklarda<br>şarkımız bizim

Kalır dudaklarda
şarkımız bizim

Necip Fazıl Kısakürek'in 'Şarkımız' şiirini okudu.
Kılıçdaroğlu'ndan<br>tuhaf açıklama!

Kılıçdaroğlu'ndan
tuhaf açıklama!

​Darbe açıklamasında ne '15 Temmuz' ne de 'FETÖ' geçiyor.

Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

81 ilde vatandaşlar hain darbe girişimini anıyor.
Darbecilerin kollarını kestik

Darbecilerin kollarını kestik

Cumhurbaşkanı, Ankara Emniyeti'nin yeni binasını hizmete açtı.
Fox darbeyi<br>böyle desteklemişti

Fox darbeyi
böyle desteklemişti

Darbe gecesi skandal ifadeler hala hafızalarda.
TBMM'de<br>özel oturum

TBMM'de
özel oturum

15 Temmuz için yapılan oturuma Erdoğan da katıldı.
3 yıl<br>önceki yerde

3 yıl
önceki yerde

Çocuğu, genci, yaşlısı Atatürk Havalimanı'nda..
İlk tören Külliye'de

İlk tören Külliye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı.
Erdoğan'ın gözyaşları

Erdoğan'ın gözyaşları

Olçok ve Cambaz'ın cenazesinde duygu yüklü anlar.
Sus Gökhan!

Sus Gökhan!

Hasan Kaçan'dan Athena Gökhan'a sert yanıt.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.