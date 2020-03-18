Dünyada ve Türkiye’de tüm İslami oteller tek platformda

Muhafazakâr Aile Otelleri Hangi Gereksinimi Karşılamak İçin Oluşturuldu?

Ülkemizde ve dünyada helal konseptte tatil hizmetleri veren otel sayısı yok denecek kadar az ve İslami tatil kriterleri tam olarak uygulanmıyordu. Muhafazakârların bu otellere ulaşması ve bilgi alma konusundaki sıkıntıları da görmezden gelinemez. Halalhotelcheck.com kendi platformunda yer verdiği oteller ve tatil merkezleri hakkında birebir araştırma yapıyor ve uygunluğuna göre sayfasında yer veriyor.

Helal Tatili Nasıl Anlatırsınız?

Helal tatil Müslümanların haremlik selamlık anlayışına uygun şekilde tatil yapmaları demektir. Bay bayan havuzunun ayrı olmasından yeme içme hizmetlerinin tamamı ile helal sertifikalı olması helal tatilin vazgeçilmez unsurlarıdır. Müslümanların ibadetlerini yapabilmeleri için bay bayan ayrı mescit olması ve dini önem taşıyan günlerde dini program ve organizasyonların yapılması da helal tatilde aranan önemli özelliklerdir.

Muhafazakâr Aile Otellerinde Verilen Hizmetler Sizce Bu Talepleri Karşılayabiliyor Mu?

Evet, kesinlikle helal tatilde aranılan her şey muhafazakâr aile otellerinde ve villalarında mevcut. Helal normlarda güneşlenmek, yüzmek ve kumsalda güneşin batışını izlemek isteyenler için bay bayan ayrı plaj ve havuz olanakları sunan oteller halalhotelcheck.com’da var. Ailelere özel korunaklı villalarda ise etrafı duvarla çevrili yüzme havuzları ve kendilerine ait özel bahçeleri var.

Halalhotelcheck.com’da Eğlence, Aktivite ve Rehber Hizmetleri Sunan Oteller Var MI?

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Türkiye’de ilk defa diğer firmalardan farklı olarak rehber hizmeti veren Halalhotelcheck.com eğlence ve aktivite organizasyonları ile de farklılığını ortaya koyuyor.

Rafting

Rehber eşliğinde şehir turu,

Dolphin Show

Tekne Turu

Safari

Quad

Su Altı Dalış

Aktivitelerinde rehber danışmanlar eşlik ediyor.

Tesislerin Tercih Edilmesinde Önemli Rol Oynayan Ulaşım Sorunlarına Nasıl Çözüm Getiriyorsunuz?

Misafirlerimizin konaklama yapacağı otellere ulaşım zorluklarının tesis seçiminde etkili olacağını düşünerek tüm otellerimizde rezervasyon aşamasında satış danışmanlarımızla birebir veya online iletişim olanağı sağlıyoruz. Uça bileti, havaalanı transfer hizmetleri ve gittikleri yerde kendilerine ait özel araçlarla gezmeleri için Rent a Car hizmetleri veriyoruz.

Otellerde Alkol Sunumu Var Mı?

Helal normlarda tatil yapmak isteyenlerin seçtiği otellerde alkol servislerimiz ve alkol kullanımı kesinlikle yoktur.

İslami Turizmin Geleceğini Nasıl Görüyorsunuz?

İslami turizm huzurlu, güvenli ve ailece güzel vakitler geçirmek isteyen insanların dikkatini hızlı bir şekilde çekmeye başladı. İnsanlar artık helal tatil için birkaç otel veya şehirle sınırlı olmadıklarının farkında. Dünyanın her yerinde helal tatil taleplerinin hızla artacağını düşünüyoruz.

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Firma Temsilcisi olarak Tek Bir Kelimeyle Büyüme Hedeflerinizi Anlatır Mısınız?

İslami normlarda tatil yapmak isteyen tüm müşterilerimize bu anlamda eşsiz ve unutulmaz tatil olanakları sağlamak, dünyada ve Türkiye’de helal turizmde tercih edilen lider firma olmak.