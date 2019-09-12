Ekonomi Dünyaya örnek oluyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyaya örnek oluyoruz

Korvet tipi askeri gemiler yaparak Türkiye’nin savunma sanayiine önemli katkı sağlayan STM, hedef büyüttü. Askeri gemi ihracını artırmak için kolları sıvayan şirket, dünya listesinde de ilk 50’ye göz koydu. STM Genel Müdürü Murat İkinci, “İhracat gelirimiz 1,5 milyar doları aşacak. 20'ye yakın ülke ile de görüşüyoruz"dedi.

Talha Menteş Yeni Şafak
STA gemisi
STA gemisi

Yerli ve Milli teknolojiye katkıda bulunarak askeri deniz platformları, otonom sistemler ve siber güvenlik sistemlerinde önemli işlere imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş gelecek hedeflerini açıkladı. İstanbul'da ilk kez basın mensuplarıyla bir araya gelen STM, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek olan Teknofest İstanbul’da World Drone Cup’ın yürütücülüğünü üstlendi. Burada dünyanın en iyi drone pilotlarının mücadelesine destek sağlayacak.

1,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Murat İkinci

Dünya sıralamasında 85'inci sırada yer alan şirket geçtiğimiz günlerde 97'inci sıradaydı. Hedef ise ilk 50’ye girmek. Türkiye'nin tek savaş gemisi ihracatını yürüten firma, özellikle bu yönde yürüttüğü çalışmalar neticesinde 12 sıra birden atladı. Türkiye'nin ilk defa korvet tipi askeri gemilerini yapan firmanın Genel Müdürü Murat İkinci, “Amacımız askeri gemi ihracatını arttırmak. Pakistan'a savaş ve ikmal gemileri teslim edildi. Şu an Pakistan ordusunun en modern ve güçlü gemilerini biz yaptık. 20'ye yakın ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yıl sonunda görüştüğümüz ülkelere gerçekleştireceğimiz ihracat ile 1,5 milyar dolar üzerinde ülke olarak kazanç elde edeceğiz” dedi.

BEŞİNCİ GEMİ YOLDA

Türkiye'nin D. Akdeniz'de yürttüğü enerji faaliyetlerine de STM'nin yaptığı TCG-Heybeliada ve TCG-Büyükada gemileri eşlik ediyor. Milgem projesi ile 4 gemi inşa ettiklerini belirten İkinci, “Bu gemilerin 5'incisi "İ" sınıfı fırkeyten 10 metre daha uzun olacak. Ve hava savunma sistemi yer alacak" şeklinde konuştu.

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Kargu

İkindi, Akdeniz'deki faaliyetlere ilerlediğimiz günlerde farklı destekler de olacağını ve geleceğin askerlerinin Türk mühendisler olacağını da aktardı. Önümüzdeki hafta bin'e yakın Kargu da TSK envanterine girecek. Sürü dronlarda yönlendirme görevini yapacak olan TOGAN bu yıl sonu tamamlanacak. Alpagu ise 2020 başında teslim edilecek.

  • Lagari Uydusu 2021’de fırlatılacak
  • NATO'nun hava savunma sistemlerinin altyapısını da yapan şirket, uydu ve uzay sistemleri de geliştiriyor. Murat İkinci, “Gözlem uydularının maliyeti 100 milyon doların üzerinde. Yeni trendi takip ettik ve 3 yıl önce mikro uyduya, takım uyduya yatırım yaptık. Lagari Uydusunu Haziran 2021’de fırlatacağız” bilgisini verdi.

  • Ormanlar Lagari'ye emanet

    Mikro uydu LAGARİ
  • Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü mikro uydusu LAGARİ Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol neticesinde görüntü ihtiyaçlarını sağlayacak. Orman Bakanlığı'nın tarımdan, yangınlara kadar birçok ihtiyacı yerli uydu ile sağlanacak. Böylece orman yangınlarının daha hızlı kontrol altına alınması da sağlanacak. Uydu Türkiye'nin tarımla büyüme hedeflerine de önemli katkılar sağlaması açısından önemli olacak.

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