Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Dut hasadı şenlik ile başladı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dut hasadı şenlik ile başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova’da; mahallenin ismini taşıyan Merkez İlköğretim İlkokulu’nun öğrencileri, dut bahçesinde düzenlenen şenlikte hem bol bol karadut suyu içti, hem de doyasıya eğlendi.

Haber Merkezi IHA
Her yıl mayıs ayı içerisindeki hasat sezonunda başlayan dut şenliklerini bu yıl yine ilkokul öğrencileriyle gerçekleştirdi.
Her yıl mayıs ayı içerisindeki hasat sezonunda başlayan dut şenliklerini bu yıl yine ilkokul öğrencileriyle gerçekleştirdi.

Ayvalık’ta organik olarak üretim yapan tek bahçe olan ve Altınova’nın sevilen isimlerinden Ramazan Bağkazan; kendisine ait ‘Benim Babam’ dut bahçesinde; her yıl Mayıs ayı içerisindeki hasat sezonunda başlayan dut şenliklerini bu yıl yine ilkokul öğrencileriyle gerçekleştirdi.

Her yıl, ilk hasat ürünlerini önce minik okul öğrencilerinin tatmasına izin vermesiyle, minik yüreklerin kahramanı olan Ramazan Bağkazan, muhabirimize yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bin ağaçlık karadut bahçemizde yılda 30- 40 ton arasında ürün alıyoruz. Bu verim bakıma göre her yıl 10 ton artabiliyor. Sabahtan öğle saatlerine kadar toplanan ürünümüzü, öğleden sonra vakit geçirmeden kendi imalathanemizde şurup, reçel ve pekmeze dönüştürüyoruz.

  • Başta İstanbul ve Antalya bölgesine imal ettiğimiz ürünleri gönderiyoruz, inşallah yakın zamanda yurt dışına da ihraç etmeye çalışacağız” dedi.

Her yıl ilk hasat ürünlerini minik öğrencilerle paylaşmayı uğur olarak kabul ettiğini ifade eden Bağkazan, “İlk hasat dutları çocuklarımız tüketirken, bir yandan da imal ettiğimiz ilk karadut suyunu onlara içiriyoruz. Aileleriyle bahçemizde ürünleri tüketen çocuklar, bahçeyi tam bir şenlik yerine çeviriyor. Bu durum da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” diye konuştu.

Şenlik haline dönüşen etkinlikte; Altınova Merkez İlköğretim Okulu’nun öğrencileri ile Özel Ana Okulu’nun minikleri, bir saati aşkın süreçte dut meyvelerini dalından koparıp yerken, Ramazan Bağkazan’ın dağıttığı kaselere doldurup, evlerine de götürmeyi ihmal etmediği gözlendi.

Minik öğrencilerin heyecanına öğretmenlerinin de ortak olması dikkatlerden kaçmadı.

REKLAM

Üreticiye 60 milyon avroluk yeni hibe
EKONOMİ
Üreticiye 60 milyon avroluk yeni hibe

Tuz Gölü doğalgaz yeraltı depolama tesisinde kapasite artıyor
EKONOMİ
Tuz Gölü doğalgaz yeraltı depolama tesisinde kapasite artıyor

AYM'den kamulaştırmalara yönelik hak ihlali kararı
EKONOMİ
AYM'den kamulaştırmalara yönelik hak ihlali kararı
İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

AK Parti, YSK'nın kararını anlatan bir video paylaştı.
İsrail istiyorTrump imzalıyor

İsrail istiyor
Trump imzalıyor

​Trump yönetimi, İran'a yeni yaptırımlar getirdi.
Tarihi gece

Tarihi gece

Tottenham tarihinde ilk kez Devler Ligi finalinde.
6 sayfada İstanbul kararı

6 sayfada İstanbul kararı

Cumhurbaşkanlığı, YSK'nın kararını madde madde açıkladı.
Münbiç'i sizler temizleyeceksiniz

Münbiç'i sizler temizleyeceksiniz

Erdoğan'dan ​Kara Harp Okulu'nda önemli mesajlar.
CHP'nin<br>tehditlerine tepki

CHP'nin
tehditlerine tepki

​YSK: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez.
İki gündür<br>sahile vuruyor

İki gündür
sahile vuruyor

Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri paketler halinde topladı.
Lambalarla<br>ava çıktılar

Lambalarla
ava çıktılar

​Kilosu 45 liradan tam 20 ton yurt dışına gönderiliyor.
FETÖ'cülere hapis

FETÖ'cülere hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İbrahim Zengin'i hapis cezasına çarptırdı.
İkizlerin<br>esrarengiz ölümü

İkizlerin
esrarengiz ölümü

Şanlıurfa'daki aile daha önceden de 4 çocuğunu kaybetmişti.
Bu fırsatı kaçırmayın

Bu fırsatı kaçırmayın

Üretici ve yatırımcılara 60 milyon avroluk hibe.
CHP'den İstanbul ve<br> 24 Haziran için iptal başvurusu

CHP'den İstanbul ve
24 Haziran için iptal başvurusu

​CHP'den YSK'ya seçim iptalleri için yeni başvuru.
3 bin 900 yıl<br>hapsi isteniyor

3 bin 900 yıl
hapsi isteniyor

Geçtiğimiz yıl yurt dışına kaçarken yakalanmıştı.
Özel beton kullanıldı

Özel beton kullanıldı

​Akkuyu Nükleer AŞ'den 'çatlak' açıklaması.
Dikkat<br>çeken oy hesabı

Dikkat
çeken oy hesabı

Bahçeli'den yüzde 18,81'lik oy için yeni açıklama.
Dünyada<br> ilk olmayı hedefliyor

Dünyada
ilk olmayı hedefliyor

Test görüntülerinde tehditler başarıyla yok edildi.
Bu panik telaş<br>hakaret niye?

Bu panik telaş
hakaret niye?

​AK Parti'nin YSK temsilcisinden sert çıkış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.