Ekonomi e-Devlet 15 sıra yukarı taşıdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

e-Devlet 15 sıra yukarı taşıdı

Birleşmiş Millerler tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’ne göre Türkiye; e-Devlet konusunda iki yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin bu alanda 2 yılda 68'inci sıradan 53'üncü sıraya çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'ne göre, Türkiye'nin bu alanda iki yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğunu belirtildi.
e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'ne göre, Türkiye'nin bu alanda iki yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğunu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'ne göre, Türkiye'nin bu alanda iki yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğunu belirterek, "e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde ülkemiz 2 yılda 68'inci sıradan 53'üncü sıraya çıktı" dedi. Turhan, yaptığı açıklamada, e-Devlet ile ilgili ölçümleme çalışmaları içinde en çok bilinen ve takip edilen çalışmanın, BM tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik Endeksi olduğunu söyledi.

ÜÇ ENDEKSTE ARTIŞ

İki yılda bir yapılan ölçümlemelerin 3 alt endeksin eşit ağırlıklı ortalaması ile hesaplandığını belirten Turhan, söz konusu üç alt endeksin "Çevrimiçi Hizmet Endeksi", “Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi" ve "İnsan Kaynağı Endeksi" olduğunu anlattı. Turhan, tüm alt endekslerde Türkiye'nin hızlı bir büyüme gösterdiğine işaret ederek, "Ülkemiz ölçeğinde e-Devlet çalışmaları yeni gelişen teknolojiler ve küresel yaklaşımlar yakından takip edilerek Haberleşme Genel Müdürlüğümüz tarafından '2016-2019 Ulusal e-Devlet Strateji ve Eylem Planı' çerçevesinde yürütüldü. Bu noktada da hızlı bir yol alındı" diye konuştu.

Cahit Turhan

E-DEVLET YAYGINLAŞTIKÇA BÜROKRASİ AZALIYOR

Bakan Turhan, özellikle son 1,5 yılda, bürokrasinin azaltılması yol haritası kapsamında dijital hizmetlerin belirlenmesi, e-Devlet Kapısı'na entegrasyonu ve süreçlerin koordinasyonuna yönelik pek çok faaliyet gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Turhan, bu yıl sonuna kadar tüm dijital hizmetlerin e-Devlet Kapısı'ndan sunulması hedefi doğrultusunda çalışmaların hızlandırıldığına dikkat çekti.

  • 6 YILDA 53 SIRA YÜKSELDİK
  • Bakan Cahit Turhan, e-Devlet Stratejisi kapsamında hareket edilmesinin sonuçlarının BM e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde de görüldüğüne işaret ederek, endekse göre, Türkiye’nin e-Devlet konusunda iki yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde, Türkiye’nin 2 yılda 68’inci sıradan 53’üncü sıraya çıktığına dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti: “Ülkemiz 15 sıra birden yükseldi ve e-Devlet gelişmişlik seviyesi yüksek ülkeler arasında yer aldı. Çevrimiçi hizmetlerde ise 2012’de Türkiye’nin 82’nci sıradaydı. 6 yılda bu noktada tam tamına 53 sıra birden yükselerek dünyanın ilk 29 ülkesi arasına girdik.”
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