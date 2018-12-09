Ekonomi E-tebligatla 700 milyon tasarruf
TÜRKİYE EKONOMİSİ

E-tebligatla 700 milyon tasarruf

Adalet Bakanlığı’nca kapsamı genişletilen e-tebligat ile 700 milyon TL’ye kadar tasarruf sağlanması öngörülüyor. Değişiklikle 40 milyon adli tebligatın 28 milyonunun elektronik tebligat yoluyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yeni uygulamayla hem hataların önüne geçilecek hem de yargı süreci kısalacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
e-tebligat ile 700 milyon TL’ye kadar tasarruf sağlanması öngörülüyor.
e-tebligat ile 700 milyon TL’ye kadar tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Elektronik tebligat 2013 yılında uygulanmaya başlandı. O dönem sadece anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmişti. Ancak gelinen süreçte hem hataların önüne geçmek hem de maddi ve zamandan tasarruf sağlamak için Adalet Bakanlığı tarafından zorunlu elektronik tebligatının kapsamı genişletildi.

KAMU E-TEBLİGAT YAPACAK

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle e tebligat kapsamına şunlar dahil oldu; “Tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, köyler, şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin çoğunluğu kamuya ait şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular, bilirkişiler ve kurumların hukuk müşavirleri hakkındaki tebligatlar.” Ancak bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri halinde elektronik tebligat adresi verilecek. Uygulama, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak.

SAYI 52 MİLYONA ULAŞACAK

Elektronik tebligatın yaygınlaştırılmasıyla diğer klasik tebliğ yöntemlerinde yapılan hataların önüne geçilecek ve tebligat maliyetleri de ciddi oranda azalacak. Şu an fiziki olarak yapılan tebligat 14 TL iken, elektronik tebligatın fiyatı ise sadece 4.5 TL. PTT tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen toplam 75 milyon tebligat işleminin sadece 1.7 milyonu elektronik tebligat yoluyla gerçekleştirildi. Değişiklik sonrası bu rakamın 52 milyona ulaşacağı belirtiliyor. Öngörülen tasarruf miktarı ise 494 milyon Türk Lirası olarak hesaplanıyor. Süreç içerisinde sistemin tam olarak işlerlik kazanmasıyla tüm tebligat iletilerinin elektronik ortam yapıldığı düşünüldüğünde ise bu mali kazancın 700 milyon Türk Lirasına ulaşacağına vurgulanıyor.

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YARGI HIZLANACAK

Yargılama süreçlerinin uzama nedenlerin başında tebligatlardaki gecikme ya da eksiklikler gösterilmektedir. Düzenlemeyle, davaların daha kısa sürede tamamlanması konusunda önemli bir mesafe alınacağı belirtiliyor. 2017 yılı verileri dikkate alındığında yargı mercilerinin 40 milyon tebligatının 28 milyonunun elektronik tebligata dönüşeceği öngörülüyor. Yani sadece adli tebligatların elektronik yolla gönderilmesiyle 266 milyon TL tasarruf sağlanmış olacak.

  • UYGULAMA NASIL OLACAK?
  • Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT’ye yapılacak. PTT, adresini Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydedecek. Daha sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunulacak.Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim edecek. UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştıracak. Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenecek ve bunlar muhatap tarafından görülecek.
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