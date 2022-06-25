Ekonomi E-ticaret markaları birlikte büyüyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

E-ticaret markaları birlikte büyüyecek

Türkiye’nin ilk e-ticaret markaları yatırım ve birleştirme şirketi RubiBrands atağa kalktı. Şirket, Türkiye e-ticaret pazarında tohum turunda 23 milyon dolar ile bugüne kadar en yüksek yatırımı alan şirket oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
E-ticaret markaları birlikte büyüyecek
Yetkin Güneş, İrtek Uraz, Berkay Tulay ve Emre Ekmekçi

Türkiye’nin ilk e-ticaret markaları yatırım ve birleştirme şirketi RubiBrands atağa kalktı. Şirket, Türkiye e-ticaret pazarında tohum turunda 23 milyon dolar ile bugüne kadar en yüksek yatırımı alan şirket oldu. Bugüne kadar 7 marka satın alan RubiBrands, Türkiye odaklı tedarik; e-ihracat; Amazon ve diğer hiper-büyüyen global pazar yerlerine odaklanan kanal stratejileri ile global rakiplerinden farklılaşıyor. ABD, İngiltere ve Türkiye’den yatırımcıların katıldığı yatırım turunda, JAM Fund, Atempo Growth, D4 Ventures, Esas Ventures ve Alarko Ventures’ın yanı sıra, Softbank, Lazada ve Merama’dan melek yatırımcılar da yer aldı.

E-ticaret ve özel sermaye yatırımları alanında önemli çalışmalar yapan Yetkin Güneş, İrtek Uraz, Berkay Tulay ve Emre Ekmekçi tarafından kurulan RubiBrands, başarılı e-ticaret markalarına ortak olup, yatırım yaparak onları hiper-büyüyen pazar yerlerinde geliştirmeye odaklanıyor. RubiBrands, özellikle Orta-Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’de üretilen ve Amazon’da başarılı olan markalara yatırım yaparak onları küresel markalara dönüştürüyor.

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