E-ticaret yasasında karar 13 Temmuz’da

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Yüksek mahkeme, 13 Temmuz’da iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak. Geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine daha adil şekilde düzenlenmesi amacıyla hazırlanan yasa teklifi TBMM’de bütün partilerin desteğiyle kabul edilmişti.
ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun CHP’nin itirazı üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmıştı. AYM Genel Kurulu, iptal isteminin görüşülmesi için dün toplandı. Yüksek Mahkeme, öğleden önceki kısımda sektör temsilcilerini dinledi. Öğleden sonra ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat sunum yaptı. İptal isteminin 13 Temmuz’da esastan görüşülerek karara bağlanmasına karar verildi.