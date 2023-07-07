E-ticaret yasasında karar 13 Temmuz’da

Otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışlarına karşı kritik bir adım atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; ikinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Kararın kesinleşmesinin ardından ikinci el otomobil satıcıları tepki çeken bir yola başvurdu. Satış sitelerinde ilanları bulunan araç satıcıları, çareyi ilanlardan üç sıfır atmakta buldu. Ticaret Bakanlığı, söz konusu kurnazlıkla sahte fiyat gösterenlere de aynı cezaların uygulanacağını duyurdu.