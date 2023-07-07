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Ekonomi

E-ticaret yasasında karar 13 Temmuz’da

Anayasa Mahkemesi, e-ticaret yasasının bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile sektör temsilcilerini dinledi.

Haber Merkezi
04:00 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Yüksek mahkeme, 13 Temmuz’da iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak. Geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine daha adil şekilde düzenlenmesi amacıyla hazırlanan yasa teklifi TBMM’de bütün partilerin desteğiyle kabul edilmişti.


ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun CHP’nin itirazı üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmıştı. AYM Genel Kurulu, iptal isteminin görüşülmesi için dün toplandı. Yüksek Mahkeme, öğleden önceki kısımda sektör temsilcilerini dinledi. Öğleden sonra ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat sunum yaptı. İptal isteminin 13 Temmuz’da esastan görüşülerek karara bağlanmasına karar verildi.


#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#Anayasa Mahkemesi
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