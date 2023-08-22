E-ticaretin derdi yüksek komisyon

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yayınladığı rapora göre, işletmelerin yüzde 56,5’i yani yarıdan fazlası e-ticaretteki yüksek komisyonlardan şikayetçi olduklarını açıkladı. İTO Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (İTOSAM) "Reel Sektörün Dönüşümünde E-Ticaret ve E-İhracat" başlığıyla hazırladığı rapor, 513 şirket ile yapılan anket sonucunda şekillendi. Buna göre firmalar, e-ticarette en çok 4 konuda zorluk yaşıyor. Yüksek komisyon oranları şirketlerin maruz kaldıkları zorluklar arasında yüzde 56.5 ile ilk sırada yer alırken, kargo ücretlerinin yüksek olması yüzde 45.5 ile ikinci, e-ticarette aşırı rekabet yüzde 37.8 ile üçüncü, lojistik problemler ise yüzde 30.9 ile dördüncü temel zorluk olarak dikkat çekti.

Şekib Avdagiç

ADİL FİYATLANDIRMA YAPMAK ÖNEMLİ

Raporun öneriler bölümünde, "E-ticaretin gelişiminin sürdürülebilir bir zeminde ilerlemesi için adil bir e-ticaret platformları ekosistemi tesis edilmeli. Bu kapsamda adil fiyatlandırma, komisyon oranlarının makul seviyelerde kalması, rekabetin teşvik edilmesi gibi unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi. Raporda yer alan tespitlere göre dünya genelinde 2021'de 5,21 trilyon dolarlık hacme ulaşan e-ticaret satışlarının 2026’da 8,15 trilyon dolar olması bekleniyor.

KİŞİ BAŞI HARCAMA ARTIŞ EĞİLİMİNDE

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2020'de İstanbul’da kişi başına düşen e-ticaret harcamasının 3,330 TL iken 2022 yılının ilk 6 ayında bu tutarın 9.857 TL’ye yükseldiğini hatırlattı. Şekib Avdagiç, e-ticaretin kendisine harcanan yatırımları güçlü bir katma değere ve ekonomik güce dönüştürebildiğini belirterek, "Türkiye özel jeopolitik konum, potansiyel üretim gücü ve nüfus dinamiğiyle önemli bir ekonomik güç merkezi olma yolunda ilerliyor. E-ihracat, Türkiye için önemli bir yatırım ve katma değer imkânı sunuyor" dedi.

E-İHRACAT DOLUDİZGİN

Ankete katılan şirketlerin yüzde 48’i kendi internet sitesi, mobil uygulama veya online satış platformları aracılığıyla e-ticaret yapıyor. İhracat yapan şirketlerde e-ticaret yapma oranı ise yüzde 68.7. Şirketlerin yüzde 39.4’ü e-ticaret alanında 3-5 yıldır faaliyet gösteriyor. Bu alanda 10 yıl ve üzeri süre faaliyet gösterenlerin oranı yüzde 9.4. Ankete katılan şirketlerin yüzde 35.8’i e-ticaret kanalıyla e-ihracat yaptığını beyan etti. İhracat yapan şirketler arasında e-ihracat yapanların oranı ise yüzde 67.2 düzeyinde kaldı.







