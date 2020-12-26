E-ticarette ‘denetimli’ indirim

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Hakkari’de huzur var: PKK’ya 1 kişi bile katılmadı

Uzun yıllar terör ile anılan Hakkari’de PKK’ya katılım sıfırlandı. Hakkari’nin, tarihinin en huzurlu ve sakin dönemini yaşadığını belirten Hakkari Valisi İdris Akbıyık, “2020’de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı. Şu anda ne Hakkari’nin köylerinde, ne mezralarında, ne merkezinde, ne ilçelerinde insanların ‘terör’ diye bir gündemi yok” dedi.