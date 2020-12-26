E-ticarette ‘denetimli’ indirim

Milli e-ticaret platformu PttAVM.com, “Yılın Son Pazarı Türkiye’nin Pazarı” sloganıyla denetimli indirim günleri başlatıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, tüketiciye yönelik bu tür etkinliklerin tüm dünyada "Black Friday, Efsane Cuma" gibi isimlerle her yıl kasım ayında düzenlendiğini hatırlattı.
- “Bu organizasyonları ülkemize özgü yapabiliriz” diyen Çevikoğlu, şöyle konuştu: "PTT olarak her yılın son Pazar gününü indirim günleri ilan ediyoruz. Bu kapsamda tüketicileri yüzde 25'ten yüzde 80'e varan indirimlerle buluşturacağımız uygulamamız 4 gün boyunca sürecek ve her yıl yapılacak. Vatandaşlara, KOBİ'lere ve e-ticaret sektöründe faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla başlattığımız günlerde uygulanacak indirimler ise denetimimizde olacak. Fırsatçılara göz açtırmayacağız.”