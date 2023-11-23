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Ekonomi

E-ticarette gizli denetim dönem

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kamu kuruluşlarının, internetten satılan ürünlerin güvenilirliğini müşteri gibi sipariş vererek denetleyeceğini bildirdi. 'Gizli satın alma' yoluyla numune elde edecek kamu görevlisi, test veya muayene yapabilecek, gerekli görüldüğünde bilgi, belge ve kayıt talep edebilecek.

04:00 - 23/11/2023 jeudi
Güncelleme: 00:38 - 23/11/2023 jeudi
Yeni Şafak
Ömer Bolat.

Ömer Bolat.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin denetimine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bolat, e-ticaret yoluyla satılan ürünlerin denetimine yönelik başlayacak yeni uygulamaya ilişkin, "Denetim yapan kuruluşlar, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerden 'gizli satın alma' yoluyla numune elde ederek, test veya muayene yapabilecek, iktisadi işletmecilerden gerekli gördüğü bilgi, belge ve kayıtları isteyebilecek" dedi.

TÜKETİCİLER KORUNACAK

Bolat, vatandaşların sağlığının korunmasını, uygunsuz ürünleri e-ticaret üzerinden satışa sunanlara yönelik etkin önlemler alarak kurallara uyan iktisadi işletmeleri haksız rekabete karşı korumayı öncelik olarak gördüklerini vurguladı.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Bolat, "Uygulama yalnızca Bakanlığımız görev kapsamındaki ürünleri değil, Kanunda olduğu gibi tüm ürünleri kapsayacak. Denetim faaliyetleri halihazırda olduğu gibi Bakanlığımız koordinasyonunda titizlikle yürütülmeye devam edilecek" ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere etkili yaptırımların uygulayacağını söyledi. Teknolojik gelişmelere uygun şekilde denetim sistemini güncelleyip ileriye götüreceklerini de belirten Bakan Ömer Bolat, "'e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi' de kısa süre içinde hayata geçecektir" diye konuştu.



#e-ticaret
#Dijital Medya
#Denetim
#İnternet
#ticaret
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