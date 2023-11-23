E-ticarette gizli denetim dönem

Bolat, "Uygulama yalnızca Bakanlığımız görev kapsamındaki ürünleri değil, Kanunda olduğu gibi tüm ürünleri kapsayacak. Denetim faaliyetleri halihazırda olduğu gibi Bakanlığımız koordinasyonunda titizlikle yürütülmeye devam edilecek" ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere etkili yaptırımların uygulayacağını söyledi. Teknolojik gelişmelere uygun şekilde denetim sistemini güncelleyip ileriye götüreceklerini de belirten Bakan Ömer Bolat, "'e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi' de kısa süre içinde hayata geçecektir" diye konuştu.