e-Ticarette rekor hedef: İnternetten alışveriş oranının yüzde 35'e yükselmesi planlanıyor

İstanbul çok önemli bir kent; bu proje içinde çok önemli bir noktada olduğu için Türkiye ile işbirliği kurmak istiyoruz. Bu projede önemli bir güney hattı olacak. Bu hat Kazakistan'dan geçerek Bakü'ye varacak sonra buradan da İstanbul üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. Xian'dan en uzun yol Almanya'ya giden demir yolu ve 16-18 günde gidiyor. Her gün buradan Avrupa'ya ve Orta Asya'ya her gün 4-5 tren olacak. Bir trende 41 konteyner yüklenecek ve bir konteyner 23 ton olacak. İpek yolu projesinde malları deniz yolu dışında da karayolu, demir yolu ile Avrupa'ya göndereceğiz. Demir yolu İstanbul'u geçerek Polonya'ya gidiyor.Polonya'da transfer noktası var.