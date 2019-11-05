Ekonomi e-Ticarette rekor hedef İnternetten alışveriş oranının yüzde 35e yükselmesi planlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

e-Ticarette rekor hedef: İnternetten alışveriş oranının yüzde 35'e yükselmesi planlanıyor

e-Ticarette rekor hedef: İnternetten alışveriş oranının yüzde 35'e yükselmesi planlanıyor

Türkiye'de e-ticarette yıl sonu itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen 185 milyar liralık işlem hacminin gelecek yıl 213 milyar liraya çıkması ve internet üzerinden alışveriş oranının yüzde 35'e yükselmesi planlanıyor.

Haber Merkezi AA
e-Ticarette güvenin sağlanması için Güven Damgası Sistemi'nin kullanımı yaygınlaştırılacak.
e-Ticarette güvenin sağlanması için Güven Damgası Sistemi'nin kullanımı yaygınlaştırılacak.

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin kalite odaklı, yenilikçi uygulamalarla ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının korunduğu önemli ticaret merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

  • Tarım ve imalat sanayi sektörlerinde tüketicilerin faydası gözetilerek, toptan ve perakende ticaret sektöründe piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek.

Bu kapsamda, Perakende Bilgi Sistemi'nin (PERBİS) yazılım işlemleri tamamlanacak.

Toptan ticareti geliştirmek amacıyla toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonu için mevzuat çalışmaları hayata geçirilecek.

e-Ticarette güvenin sağlanması için Güven Damgası Sistemi'nin kullanımı yaygınlaştırılacak.

'2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de
EKONOMİ
'2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

Yerli firmalara elektronik pazar desteği

Özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payı artırılacak.

e-Ticaret aracılığıyla ihracatın artırılması için yerli firmaların elektronik pazarlarda bulunmaları desteklenecek.

Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve uygulama iyileştirilecek. Buna ilişkin kullanıcı kılavuzu hazırlanacak.

e-Ticarette ürün güvenliği denetimlerinin sağlanması için model geliştirilecek ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler yapılacak.

Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat güncel gelişmelere uygun olarak gözden geçirilecek.

Bu kapsamda Satış Sonrası Hizmetler, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamaları ile Mesafeli Sözleşmeler yönetmelikleri değiştirilecek.

BES'te devlet katkısı artıyor
EKONOMİ
BES'te devlet katkısı artıyor

e-Ticarette işlem hacmi hedefi 213 milyar lira

Bilinçli tüketimi yaygınlaştırıcı tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek. Buna yönelik afiş, broşür, kamu spotu, internet sitesi gibi eğitici materyaller hazırlanacak.

Tüketici örgütleri ve diğer paydaşlarla eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

Bütün çalışmalar kapsamında, lisanslı depo sayısının 2020'de 100'e çıkarılması planlanıyor.

Gelecek yıl, perakende pazarında e-ticaret oranının yüzde 6'ya, güven damgası alan e-ticaret sitesi sayısının 500'e çıkarılması hedefleniyor.

  • e-Ticarette, bu yıl sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen 185 milyar liralık işlem hacminin gelecek yıl 213 milyar liraya yükseltilmesi, internet üzerinden alışveriş oranının yüzde 35'e ulaştırılması öngörülüyor. Bu rakamlar Türkiye'de e-ticaret alanında rekor olacak.

Ticaret savaşından galip çıkmak için Türkiye'yi seçtiler
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihi İpek Yolu Projesini yeniden canlandırmayı hedeflediği Türkiye'nin de önemli rol oynayacağı bir trilyon dolarlık ulaşım ağı projesi “Bir Kuşak, Bir Yol kapsamında yapılan çalışmaları Demirören Haber Ajansı Çin'de görüntüledi.
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Çinli yetkililer, dev projede Avrupa'ya açılacak önemli kapılarından biri olan Türkiye'nin ekonomisine ilgilerinin daha da arttığını belirterek iki ülke iş insanlarına yatırım çağrısı yaptılar.
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Çin projenin geçtiği Türkiye gibi ülkelere ise yatırımlarını hızlandırdı. Çinli şirketler son dönemde Türkiye'de enerji, finans ve altyapı işlerinde yeni işbirlikleri için de arayışlarını artırdı. Bunun dışında Çin projenin geçtiği ülkelere de halkının turistik seyahatleri için de teşvik ediyor.
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Çin'i karadan ve denizden dünyaya entegre edecek projenin geçtiği Xian, Quanzhou gibi şehirler de kilometrelerce uzunluktaki büyük lojistik merkezleri,serbest ticaret bölgeleri, dev kargo havalimanları ve çok sayıda gökdelen yapılıyor.
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Yeni şehirler kurulurken bütün amaç projeye uygun bir altyapı ve taşınma sistemi kurmak.İnşaatlar etap etap biterek faaliyete geçiyor. Geleneksel evler dışında proje güzergahında milyar dolarlık çalışmalar yapılıyor. Çinli yetkililer projenin geçtiği Türkiye'ye verdikleri önemi ise proje haritasında göstererek anlatıyor.
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Projenin Türkiye ve Çin'i daha da yakınlaştıracağını vurguluyor. İstanbul'un Avcılar mevkiinde yer alan Kumport Limanı da 2015 yılında Çin'in en büyük devlet kuruluşlarından biri olan Cosco, CMHI ve CIC ortak girişim grubu tarafından satın alınmıştı.
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Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından “Bir Kuşak, Bir Yol adlı ulaşım ağı projesi 2013 yılında açıklandı. Bir trilyon dolarlık, 3 milyar insanı ve 65 ülkeyi etkileyecek dev demir ve deniz yolu ulaşım ağı sayesinde mallar Çin'den Asya, Avrupa ve Afrika'ya çok daha kısa sürede ulaşılabilecek. Türkiye'de orta koridorda bulunmasıyla projede önemli yer teşkil ediyor.
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Çin, Pekin ile Londra'yı Türkiye üzerinden bağlayacak. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile entegre olacak Edirne-Kars hızlı tren projeleri ile Çin Avrupa'ya mallarını çok daha kısa sürede taşıyacak.Türkiye ile Çin arasında mal taşıma süresi de Çinli yetkililerin verdiği bilgiye göre demiryolu sayesinde bir aydan 10 güne düşecek.
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Çin devleti, projeyi, her türden paylaşımı güçlendirmeyle ortak kalkınmaya ve dostluğa uzanan bir yolu destekleyen herkesin kazançlı çıkacağı bir işbirliği yöntemi olarak tanımlıyor. Projenin deniz yolu ayağının başlangıç noktası Quanzhou'nun belediyesinin dış ilişkiler ve denizaşırı Çinlilerle ilişkiler direktörü Wen Jinhui da Türkiye ile Çin arasında proje ile daha çok kargo gemisi trafiğinin olmasını beklediğini söyledi.
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Jinhui, “Deniz ipek yolunun başlanğıç noktası olarak Çin ile Türkiye arasında daha çok deniz köprüsü kurulacağı beklentisi içindeyiz. Quanzhou çok önemli bir liman ve Mersinde de bir liman var.İpek yolu projesi ile işbirliğimiz daha çok yoğunlaşacak dedi.
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Türkiye ile kazan-kazan ilişkisi kurmak istediklerini belirten Jinhiu, Türk yatırımcıları da ülkesine davet etti. Mersin`in merkez ilçesi Yenişehir Belediyesi'nin Çin`deki kardeş şehri olduklarını dile getiren Wen Jinhui, “Türkiye'ye 2012 yılında geldim. Halklarımız birbirine çok benziyor. Her iki halk çok misafirperver ve sıcakkanlı. Türk iş insanlarına da yatırımcılarına da çağrıda bulunuyorum kazan- kazan ilişkisi kurmak istiyoruz. dedi.
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Çin'de eksikliği olan mallar Türkiye'den alabilirsek çok iyi olacak.Mesela mermer burada çok fazla yok ama Türkiye de çok fazla var.Bunun için Türkiye'den de mermer alıyorlar.Ülkemizdeki elbiseler ayakkabılar çok kaliteli ve fiyatı da çok uygun girişimcileriniz Türkiye' ye ihraç edebilir. Burada en büyük porselen üreten fabrika var. Onu çok fazla ülkeye satıyoruz. Türkiye'deki iş insanları porselen işine girebilir diye konuştu.
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Projenin en önemli ayağı olan demir yolu projesi ise ülkenin en eski şehirlerinden biri olan Xian'da başlıyor. Çin - Almanya demiryolu proje müdürü Gao Tian, İstanbul'un İpek Yolu Projesi'nde de önemli bir merkez olduğunu proje haritasında anlattı. Tian, demir yolunun şehirlerinden Avrupa'ya gittiğini ve bu güzergah için İstanbul'un çok önemli olduğunu söyledi ve ekledi:
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İstanbul çok önemli bir kent; bu proje içinde çok önemli bir noktada olduğu için Türkiye ile işbirliği kurmak istiyoruz. Bu projede önemli bir güney hattı olacak. Bu hat Kazakistan'dan geçerek Bakü'ye varacak sonra buradan da İstanbul üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. Xian'dan en uzun yol Almanya'ya giden demir yolu ve 16-18 günde gidiyor. Her gün buradan Avrupa'ya ve Orta Asya'ya her gün 4-5 tren olacak. Bir trende 41 konteyner yüklenecek ve bir konteyner 23 ton olacak. İpek yolu projesinde malları deniz yolu dışında da karayolu, demir yolu ile Avrupa'ya göndereceğiz. Demir yolu İstanbul'u geçerek Polonya'ya gidiyor.Polonya'da transfer noktası var.
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Projeyi yerinde gören İstanbul Aydın Üniversitesi, Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sedat Aybar projenin Türkiye'ye önemli getirisi olacağını vurguladı ve ekledi: “Bu pasifikle Atlantiği bir araya getirecek bir proje. Türkiye demir yolları ve bunlara entegre halde gerçekleştirilecek olan modern limanlar ve hava taşımacılığı ile bu projeye dahil olması projeye önemli katkılar sağlayacak.
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Türkiye önemli bir partner. Bizim Kanal İstanbul ve İstanbul yeni havalimanı gibi projelerimiz bununla birlikte daha anlamlı hale gelecek.Önemi daha fazla olacak.O anlamda Türkiye'nin geleceği konusunda da önemli bir projeden bahsediyoruz.bu aynı zamanda Türkiye'deki illerin birbirleriyle hızlı demir yolları ile ulaştırma sistemleri ile bağlanmasını da öngören bir proje. Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili de üzerinde durulması gereken proje ülkemize önemli getiriler sağlayacak.
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Çin ile ABD ticari savaşlarında Türkiye'nin Çin için stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sedat Aybar, “Çin ticaret savaşından çok fazla zarar görmeden yara almadan çıkabilmesi için başka alanlarda da bir takım girişimler yapması gerektiğinin farkında. dedi.
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Önümüzdeki seneden başlamak üzere yeni ipek yolu projesi ile bağlantılı olarak Türkiye'ye doğrudan yatırımlarla çok daha sıkı hale gelecek.Türkiye ile Çin vazgeçilmez ticaret ortağı olacak. Türkiye jeopolitik ve jeo ekonomik oluşumların tam ortasında yer alıyor. ifadelerini ekledi.
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Aynı zamanda Batı kampı içinde yer alması Çin için çok önemli bir boyut.Batı kampında olan Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyetine yapacağı katkı çok çok önemli diye konuştu.
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Çin devleti, projeyi şöyle özetliyor: “Kuşak ve Yol Projesi, karşılıklı anlayış ve güveni arttırma ve her türden paylaşımı güçlendirmeyle ortak kalkınma ve refah ile barışa ve dostluğa uzanan bir yolu destekleyen herkesin kazançlı çıkacağı bir işbirliği yöntemidir.
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Kuşak ve Yol Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları boyunca uzanmakta, bir uçta canlı Doğu Asya ekonomi çevresini diğer uçtaki gelişmiş Avrupa ekonomisine bağlamakta ve ekonomik kalkınma için muazzam bir potansiyele sahip olan ülkeleri içine alıyor. İpek Yolu Ekonomi Kuşağı Çin, Orta Asya, Rusya ve (Baltık) Avrupa'yı bir araya getirmeye; Çin'i Orta Asya ve Batı Asya boyunca Basra Körfezi ve Akdeniz'e bağlamaya; ve Çin'i Güneydoğu Asya, Güney Asya ve Hint Okyanusu ile bağlamaya odaklanıyor.
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21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu nun asıl güzergahları; bir güzergah da, Güney Çin Denizi ile Hint Okyanusu yoluyla Çin kıyısından Avrupa ve diğer bir güzergahta Güney Çin Denizi yoluyla Çin kıyısından Güney Pasifik şeklindedir. Ortaklaşa şekilde yeni bir Avrasya Kara Köprüsü inşa etmeye ve Çin-Moğolistan-Rusya, Çin-Orta Asya-Batı Asya ve Çin-Hindiçin Yarımadası ekonomi koridorlarını geliştirmeye odaklanacak.
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Denizde ise, Kuşak ve Yol üzerindeki en büyük limanları bağlayarak sorunsuz, güvenli ve verimli ulaşım güzergahlarını ortaklaşa inşa etmeye odaklanacak. Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru ve Bangladeş-Çin-Hindistan-Myanmar Ekonomi Koridoru'nun Kuşak ve Yol Projesi ile yakın ilgisi bulunmaktadır ve bu durum daha yakın bir işbirliğini ve daha muazzam bir ilerleyişi gerektiriyor.
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Çin ticaret savaşından galip çıkmak için Türkiye'ye daha çok yatırım yapacak.
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Ticaret savaşından galip çıkmak için Türkiye'yi seçtiler
ABD ile ticari savaş içinde olan Çin Halk Cumhuriyeti bu savaştan galip çıkmak için “Bir Kuşak, Bir Yol" adlı ulaşım ağı projesinin orta koridorunda yer alan Türkiye ile de ekonomik ve siyasi olarak iş birliğini daha da artıracak. Projenin geçtiği ülkelerle bağlarını daha da güçlendirmek için çalışmalar yapan Çin büyük önem verdiği proje kapsamında Türkiye'ye daha çok yatırım yapacak.
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