E-ticarette tekelleşmeye karşı revizyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın e-ticaret sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, sektördeki tekelleşmeyi önleyecek tedbirlerin konuşulduğu öğrenildi. Toplantıda alınan kararlara göre e-ticaret yasa taslağı yeniden şekillendirilecek. Buna göre, belirli büyüklükteki firmalar, lisans almak zorunda kalacak. Firmalara cirolarına göre reklam sınırı getirilecek. Bünyesinde kargo hizmeti veren e-ticaret firmalarına da haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kargo firmasını bünyesinden ayırma zorunluluğu gelecek.

DEVLER BİR ARADA

Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önceki gün düzenlenen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Bakanlarla birlikte toplantıda Trendyol, Hepsiburada, Yemek Sepeti, PttAVM, Çiçek Sepeti, Getir gibi e-ticaret sektörünün önde gelen firmalarının temsilcileri de yer aldı. Edinilen bilgiye göre; Oktay, sektör temsilcilerine yönelik yaptığı konuşmada, amaçlarının adil ve iyi işleyen bir e-ticaret ekosistemini oluşturmak olduğunu belirtti. Oktay, satıcı haklarının güvence altına alınmasını istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgili bakanlar, Cumhurbaşkanlığı nKülliyesi'nde düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

AMAÇ HAKSIZ REKABET ÖNLEMEK

Toplantıda, yüzde 85’i Çinli Alibaba’ya ait Trendyol’un pazarın yüzde 70’ine hakim olduğu ve bu durumun tekelleşmeye neden olduğu yorumları yapıldı. Alınan kararların haksız rekabetin önlenmesine yönelik olduğu öğrenildi. Buna göre, e-ticaret firmalarına reklam sınırı getirilecek. Bu düzenlemeyle büyük firmaların çok fazla reklam vererek haksız rekabet oluşması önlenecek. Bu kapsamda yıllık 30 milyar TL ve altında ciro yapan firmalar cirosunun yüzde 2’si kadar reklam harcaması yapabilecek. Ancak, cirosu 30 milyar TL’yi aşan firmalar cirosunun binde 3’ü kadar reklam harcaması yapabilecek.

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KARGO BİRİMLERİ AYRILACAK

Diğer yandan bünyesinde kargo hizmeti vererek taşımacılık ve e-ticaret sektöründe haksız rekabete neden olan firmaların da önüne geçilecek. Yeni yasa ile e-ticaret firmalarına bünyesindeki kargo firmasını ayırma zorunluluğu getirilecek. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren ve yıllık cirosu 10 milyar TL’nin üzerinde olan firmalara bedeli karşılığında lisans alma zorunluluğu da getirilecek.