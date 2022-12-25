Ekonomi E-ticarette yılın son pazarı kuruluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

E-ticarette yılın son pazarı kuruluyor

Türkiye e-ticaret sektörünün 2022’de 700 milyar TL'lik hacme ulaşması öngörülüyor. PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, küresel kasım ayı kampanyalarına karşı Türkiye'ye özgü bir indirim günü olan 'Yılın Son Pazarı, Türkiye'nin Pazarı' kampanyasına yoğun ilgi beklediklerini söyledi.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
E-ticarette yılın son pazarı kuruluyor
Arşiv.

Her geçen yıl rekor üstüne rekor kıran Türkiye e-ticaret sektörü, 2022 yılını da benzer bir tabloyla kapatmaya hazırlanıyor. Bu yıl, sektörün yaklaşık 700 milyar TL'lik hacme ulaşması bekleniyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Türkiye'nin yerli e-ticaret lokomotifi olarak yılın son günlerini bize özgü bir kampanya ile kapatacağız. Ne 'kara' ne de 'efsane'; yılın son pazar gününe yönelik önemli indirimlerle halkımıza daha uygun fiyatlarla ürün ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

AŞIRI FİYAT DEĞİŞİMİNE TAKİP

Olası bir fırsatçılığa karşı önlem alacaklarını vurgulayan Çevikoğlu, "Vatandaşlarımızı yüzde 40'lara varan indirimlerle buluşturmayı planlıyoruz. Kampanya vatandaşlarımız ve satıcılarımız için bir fırsat olacak. İndirim noktasında muhtemel fırsatçılıkları halihazırda yeni yasamız engelliyor. Fiyat değişikliklerini yakından takip ederek sorunlu alışverişleri minimum seviyeye çekeceğiz" diye konuştu.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ DAHA DA ARTIYOR

Hakan Çevikoğlu.
Hakan Çevikoğlu.
  • Çevikoğlu, kooperatif ürünlerinin platformda oldukça ilgi gördüğüne değinerek şunları söyledi: "Halihazırda Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün ürünlerini vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. Yeni dönemde ürün yelpazemizi genişleterek vatandaşa daha fazla ürünü buluş-tura-cağız.

Tohumun geleceği Ar-Ge’de

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Tarım Uzmanı Fazıl Düşünceli, sınırlı doğal kaynaklara karşın gıda üretiminin artırılması gerektiğini belirterek, “Bu üretimi en kolay şekilde artırmanın yolu Ar-Ge’den geçiyor. Yeni ve verimli tohum çeşitleri, ülkelerin tarımsal ve bitkisel üretim verimliliğini artırıyor” dedi.

ÜRETİMİN ARTMASI ŞART

“Geleceğimiz İçin Tohum” temasıyla Antalya’da düzenlenen 2022 Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Tohum Çalıştayı’nda tohum ve bitki sağlığı ile arz güvenliği konuları ele alındı. Araştırmaların, insanlığın 2050’ye kadar gıda üretimini yüzde 50’ye kadar artırması gerektiğini gösterdiğini vurgulayan Düşünceli, “Üretimi artırmak için kullanabileceğimiz en değerli enstrüman genler yani tohumlardır. Tohumlar, gıda güvenliğinin sağlanması için en önemli unsur” dedi. Düşünceli, FAO’nun stratejik hedefleri arasında daha iyi üretim, beslenme, çevre ve yaşamın yer aldığının altını çizdi.

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