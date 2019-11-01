EBRD satarsa Varlık Fonu alacak

FETÖ’cülerin iddialarıyla hazırlanan iddianame üzerine ABD’de bir süre tutuklu kalan ve ardından da tahliye olarak Türkiye’ye dönen Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne seçilmesini hazmedemeyen EBRD, Borsa İstanbul’daki hisselerini satmak istiyor.

Atilla’nın Borsa İstanbul’a Genel Müdür olarak atanmasının kendilerine danışılmadan yapıldığını belirten EBRD İletişim Direktörü Jonathan Charles, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bize danışılmadı ve biz desteklemiyoruz. Bu konuyu yetkililerle görüşeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, EBRD'nin Borsa İstanbul'da sahip olduğu %10 hissesinin tamamını almak istediklerini belirtti. Sönmez’in, “Hisseleri alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı ve kurumdaki temsil gücümüzü arttırmayı hedefliyoruz” dediği ifade edildi. Türkiye Varlık Fonu, ana hissedar olarak Borsa İstanbul A.Ş.’nin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamını portföyünde bulunduruyor. EBRD’nin elindeki yüzde 10’luk hisseyi de satın alırsa fonun BIST’teki payı yüzde 90’ı aşacak.