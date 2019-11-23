Ekonomi Efsane Cumadan 5 milyar TL bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Efsane Cuma'dan 5 milyar TL bekleniyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Perakende sektöründe 29 Kasım’daki efsane indirimin alışverişe doping etkisi yapmasını ve bir günlük kartlı ödeme tutarının 5 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. 5 milyar TL'lik kartlı ödemede internetten alışveriş payının da 2 milyar TL’ye yaklaşacağını öngörüyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, kamuoyunda "Efsane Cuma" olarak bilinen efsane indirimin markalara stoklarını eritme, müşteriye de ihtiyaçlarını çok uygun fiyatlarla karşılama fırsatı sunduğunu belirtti.

Perakende sektöründe 29 Kasım’daki "efsane indirim"in alışverişe doping etkisi yapmasını ve bir günlük kartlı ödeme tutarının 5 milyar TL’ye ulaşmasını beklediklerini ifade eden Öncel, "5 milyar TL'lik kartlı ödemede internetten alışveriş payının da 2 milyar TL’ye yaklaşacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

"Bazı ürünlerde yüzde 70-80’e varan indirimler olacak"

Öncel, "efsane indirim"in dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de artık tam bir alışveriş festivaline dönüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"11 Kasım’da ‘Bekarlar Günü’ nedeniyle birçok markamız ve online alışveriş siteleri müşterilerine çok cazip fırsatlar sundu. Şimdi önümüzde 29 Kasım’daki 'efsane indirim' kampanyası var. Müşterilerimizin büyük bölümü 2-3 hafta öncesinden 29 Kasım’ı beklemeye başladıkları için 11 Kasım’dan sonra AVM’lerde ziyaretçi sayısında ve mağaza cirolarımızda düşüş gözlemliyoruz. Aylık performansı göz önünde bulundurduğumuzda bu durumu olumlu yorumlayamıyoruz. Yine de markalarımız da müşterilerimiz de artık 29 Kasım’ı bekliyor. Birçok markamız o güne özel kampanya hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladılar. Stoklardaki ürünler çok düşük karlarla hatta bazen zararına satışa sunulacak. Kategorisine göre değişmekle birlikte bazı ürünlerde yüzde 70-80’e varan indirimler olacağını şimdiden söyleyebiliriz."

"Tam bir alışveriş şöleni olacak"

Sinan Öncel, erteledikleri ihtiyaçlarını almak ya da indirim fırsatlarından yararlanmak isteyen müşteriler için 29 Kasım Cuma gününün tam bir alışveriş şöleni olacağını anlatarak, "Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre geçen yıl 29 Kasım’daki efsane indirimde 975 milyon TL’si internetten olmak üzere toplamda 3,4 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılmıştı." dedi.

  • "Efsane indirim"in tam da sezon ortasına denk düştüğünü anımsatan Öncel, satışlardaki artışın markalara karlılık olarak yansımadığını, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşteriler için ise değerlendirmesi gereken bir fırsat şeklinde görülebileceğini ifade etti.

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