Ege’de ihracat ithalatı solladı

Türkiye’ye ihracatı öğreten Ege Bölgesi, 2019 yılının ilk çeyreğinde 3 milyar 117 milyon dolarlık ithalata karşılık, 4 milyar 908 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 157’le yükseldi.

8 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ege Bölgesi’nin ihracatının yarısını tek başına gerçekleştiren İzmir, bu yılın Ocak - Mart döneminde 1 milyar 914 milyon dolarlık ithalata karşılık, 2 milyar 486 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İzmir’in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 130. Ege Bölgesi’nin dış ticaret hacmi 2019 yılının ilk çeyreğinde 8 milyar 26 milyon dolara ulaştı. Ege Bölgesi’nde Balıkesir dahil 9 ilin tamamı dış ticaret fazlası verdi. Manisa, 2019 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 35 milyon dolarlık ihracata imza atarken, ithalatı 567 milyon dolarda kaldı. Ege Bölgesi’nden en fazla ihracat yapan üçüncü il Denizli oldu. Denizli’nin 2019 yılının 3 aylık dönemindeki ihracatı 722 milyon dolar iken, ithalatı 373 milyon dolarda kaldı. 2019 yılının ilk çeyreğinde Aydın, 163 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterirken, buna karşılık 53 milyon dolar ithalat yaptı. Aydın’ın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 306’ya ulaştı.